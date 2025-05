Tommaso Zorzi confessa: ''Il mio fidanzato deve essere…''

News VIP

Tommaso Zorzi, autore di “Divina!”, racconta Luisa Casati Stampa e il paragone con il suo modo di amare.

Tommaso Zorzi è un influencer ma anche un presentatore molto amato, e ora arriva in libreria con “Divina!”, la cui protagonista è la vita Luisa Casati Stampa, sondata nei minimi dettagli, come racconta, per capire anche la sua. Ecco cosa ha rivelato.

Tommaso Zorzi parla del suo libro “Divina!”

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, in un’edizione unica anche a causa dello scoppio della pandemia, Tommaso Zorzi ha conosciuto una fama clamorosa che l’ha portato a occupare un ruolo sempre di maggior rilievo in televisione. Dopo essere stato opinionista de L’Isola dei Famosi, con uno spin-off dedicato al reality show ambientato in Honduras, Zorzi ha firmato un contratto con Warner Bros. Discovery e ha condotto alcuni programmi su Real Time, attualmente è uno dei giudici di Cortesie per gli Ospiti. Ma non è tutto qua. Tommaso è un influencer molto amato su Instagram con ben 2 milioni di followers che lo seguono con passione, e ora ha pubblicato anche un libro dal titolo “Divina!”, edito Mondadori, incentrato sulla particolare vita della marchesa Luisa Casati Stampa.

Una personalità straordinaria, che sarebbe stata perfetta anche in un reality show ma anche come influencer, con un patto di adorazione con il suo pubblico. Nell’intervista rilasciata a Chi, Zorzi ha ammesso di avere questo in comune con la marchese, quella linea tra pubblico e privato che va pensata e ripensata, perché ognuno di noi vuole piacere. Tommaso ha confidato di essere una persona in continua evoluzione e cambiamento, dal momento che vuole sfuggire alla noia, ma che non si pente mai di quello che ha fatto e delle sue esperienze. Raccontando la vita di Luisa Casati Stampa, Tommaso ha raccontato anche di sé, soprattutto del suo rapporto con l’amore che è a dir poco complicato.

Tommaso Zorzi fa una confessione sull’amore

Parlando del suo libro “Divina!” e del rapporto della protagonista Luisa Casati Stampa, Tommaso Zorzi si è trovato anche a commentare la sua vita sentimentale. Il presentatore ha chiuso la relazione con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici, che aveva fatto sognare tantissimi fan e ha capito con il tempo che non è semplice stargli accanto, come ha rivelato durante l’intervista parlando del suo uomo ideale.

“Sono passato dal dire “Incontro solo casi umani”, ad ammettere che forse sono io il caso umano. È vero ma non basta essere belli e intelligenti per essere fidanzati. E per favore metta che, a questo punto, sono scoppiato a ridere. Il mio fidanzato deve essere stron**o, ma buono, alto, ma basso, colto ma leggero. Non mi deve far ingelosire ma voglio sclerare, in definitiva sono una testa di ca**o. Non pretendo, no ti dico che stai sbagliando, ma alla fine me ne vado, che è un modo disfunzionale di vivere un rapporto”.

Insomma, Zorzi si conferma un uomo dai molti talenti e sembra proprio che questo libro sia imperdibile, anche perché racconta di una storia di vita fuori dal comune. Chissà quale sarà il nuovo progetto di Tommaso, che ha fatto una confessione sulla droga recentemente.