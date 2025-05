Tommaso Zorzi, la confessione sulla droga: "quella sostanza bianca e spudorata"

News VIP

Tommaso Zorzi torna a far parlare di sé con Divina!, il suo ultimo libro ispirato alla figura della Marchesa Luisa Casati Stampa. L'intervista a Fanpage.

Tommaso Zorzi è tornaro a far parlare di sé con Divina!, il suo ultimo libro ispirato alla figura della Marchesa Luisa Casati Stampa, icona della Belle Époque e donna che ha vissuto per trasformare la propria esistenza in un’opera d’arte. Ma se la Marchesa ha sacrificato tutto, fino a morire in povertà, per essere un personaggio indimenticabile, Zorzi ha affermato di avere tracciato un confine ben preciso tra sé e il palcoscenico.

Tommaso Zorzi: "L'arma dell'ironia mi aiuta a esorcizzare quello che potrebbe farmi soffrire"

Intervistato da Fanpage, il giovane milanese, vincitore della quinta edizione del Gf Vip e oggi influencer di successo, ha dichiarato:

"Custodisco con grande gelosia il mio lato privato, non sarei disposto a pagare nessun prezzo".

Una presa di posizione forte, soprattutto in un’epoca in cui la popolarità sembra esigere l’esposizione totale. Tommaso invece protegge con decisione la sua intimità, riconoscendo come la sanità mentale venga anche dal mantenere una parte di sé fuori dai riflettori. Parlando del suo libro e della Marchesa, Zorzi ha dichiarato.

"Abbiamo entrambi un approccio un po' scapestrato nei confronti di certi aspetti della vita, specialmente in amore. Anche se io sono più oculato di lei e non sperpererei tutto per diventare un'opera d'arte vivente. Lei è stata la femme fatale della Belle Epoque, un'assoluta protagonista della sua epoca in anni in cui le donne non riuscivano a esserlo. L'ho scelta perché il modo in cui ha deciso di emergere è stato unico."

Zorzi si è raccontato senza filtri sul suo rapporto con i media:

"Sicuramente in tv mi sento nel mio ambiente, mi riesce con più facilità e mi piace di più. Scrivere lo faccio dai tempi del liceo, il mio professore era Alessandro D'Avenia, però costa grande fatica e toglie tanto tempo. Sui social invece sono scostante, a volte faccio fatica a starci dietro, magari non mi viene l'idea per un reel e non pubblico per una settimana."

Da ex protagonista di reality, il 30enne milanese ha osservato con occhio critico l’evoluzione del genere:

"Oggi partecipano per la fama fine a se stessa, mentre un tempo si giocava, si viveva l’esperienza."

Una riflessione che tocca un tema centrale nella televisione contemporanea: l’autenticità perduta. L'ex gieffino ha poi parlato della sua appartenenza alla comunità LGBTQ+ e del bisogno di difendersi:

"Faccio parte della comunità LGBTQ+, sono sempre stato abituato a essere un po' nascosto, ma ora che riesco a essere protagonista della mia vita, l'arma dell'ironia mi aiuta a esorcizzare quello che potrebbe farmi soffrire. Mi consente di creare una corazza, che uso per ‘levigare' le cose angoscianti. Non c'è niente su cui non si possa fare una risata. Non chiedo mai scusa per una battuta perché l'intento con cui lo faccio non è mai cattivo. Se ti offendi, è un problema tuo e non mio"

Zorzi ha affrontato con maturità il tema delle dipendenze. La sostanza “bianca e spudorata” è stata una compagna effimera di una stagione “rock and roll”, come lui la definisce..

"È stato un periodo rock and roll della mia vita che mi porto dentro. Non lo rinnego e riesco anche a scherzarci su. Non ero un tossicodipendente, ne facevo uso il sabato sera, che è comunque sbagliato. Non mi vergogno, ognuno ha avuto la sua debolezza e questa è stata la mia, ma si riesce a gestire."

Tommaso non si è risparmiato nemmeno sul fronte sentimentale:

"Non vado a cercarmele, mi capitano costantemente situazioni in cui poi, tipo il gioco dell'oca, mi ritrovo alla casella uno e devo ricominciare tutto da capo. È un periodo in cui odio profondamente gli uomini e cerco di proteggermi il più possibile. Appena noto un segnale che può portare la mia relazione a essere tossica, scappo. [...] Il tipo di ragazzo che cerco non vuole la fama e fa un lavoro lontano dai riflettori."