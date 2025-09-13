Tim Music Awards, Annalisa e Marco Mengoni duettano insieme e Carlo Conti li stuzzica: "Non potevate cantarlo a Sanremo?"

News VIP

Ieri sera, venerdì 12 settembre 2025, su Rai 1 è andata in onda la prima delle due puntate dei Tim Music Awards dall'Arena di Verona con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Tra gli artisti che si sono esibiti c'erano anche Annalisa e Marco Mengoni, che si sono esibiti per la prima volta con il nuovo brano Piazza San Marco. Al termine dell'esibizione, Carlo Conti ha stuzzicato i due artisti e ha scatenato i rumors: i due saranno tra i Big di Sanremo 2026?

Tim Music Awards, la domanda di Carlo Conti spiazza Annalisa e Marco Mengoni

I Tim Music Awards sono uno degli appuntamenti di fine estate più amati dal pubblico e anche quest'anno non hanno disatteso le aspettative dei fan, che hanno potuto assistere alle esibizioni di numerosi artisti. Da Il Volo a Eros Ramazzotti e Giorgia, passando per Marco Mengoni e Annalisa, che hanno cantato il nuovo brano che li vede collaborare insieme, Piazza San Marco. La loro esibizione ha conquistato il pubblico, ma è stato quanto accaduto subito dopo che ha stuzzicato la curiosità e ha fatto diffondere alcuni rumors su una loro probabile partecipazione a Sanremo 2026.

In queste settimane, infatti, Carlo Conti è impegnato a selezionare le canzoni che entreranno nella categoria dei Big per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che verrà trasmessa in diretta dall'Ariston su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Il conduttore e direttore artistico ha già rivelato che alcuni dei brani che gli sono giunti sono davvero interessanti e che è molto difficile selezionarle. Inoltre, Conti ha confermato che al tg 1 della prima domenica di dicembre svelerà chi sono i Big:

"Diciamo che iniziano ad arrivarmi delle belle canzoni. Inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà ancora una volta difficilissimo selezionarle. Come da abitudine lo dirò al Tg1 della domenica”

Tuttavia, la curiosità dei papabili artisti è altissima e un commento di Carlo Conti all'esibizione di Annalisa e Marco Mengoni ha fatto dilagare i rumors di una loro possibile partecipazione a Sanremo 2026.

Tim Music Awards, l'esibizione di Annalisa e Marco Mengoni scatena Carlo Conti: "Non potevate presentarla a Sanremo questa canzone?"

Al termine dell'esibizione di Marco Mengoni e Annalisa sulle note del nuovo brano Piazza San Marco, che è stato rilasciato da pochi giorni, Carlo Conti ha stuzzicato il pubblico e i due cantanti con un commento che ha fatto il giro del web. Riferendosi al loro nuovo duetto, infatti, il conduttore dei Tim Music Awards ha scherzato con i due artisti dicendo:

"Non per sapere i fatti vostri eh, ma non potevate presentarlo a Sanremo sto pezzo insieme? Così, disinteressata la cosa”

Il pubblico ha notato la reazione dei due cantanti e questo ha fatto pensare al popolo del web che la collaborazione tra i due artisti non sia del tutto conclusa e chissà che non li rivedremo proprio sul palco dell'Ariston con un nuovo duetto. Intanto, Annalisa ha così replicato a Carlo Conti: "Era questo il momento giusto, perché c’è l’autunno che comincia, quell’atmosfera lì". Ma anche Marco Mengoni ha avuto la risposta pronta e ha auspicato altre collaborazioni con Annalisa: "Magari ce ne saranno altre, chi lo sa. Mai dire mai nella vita".