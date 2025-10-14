TGCom24
Home | VIP | News | This is Me Anticipazioni: Silvia Toffanin parla del format e di Maria De Filippi
News VIP

This is Me Anticipazioni: Silvia Toffanin parla del format e di Maria De Filippi

Irene Sangermano

Silvia Toffanin conduce la nuova stagione di This is Me, ecco le Anticipazioni sulla prima puntata di mercoledì 15 ottobre 2025 in onda su Canale 5.

This is Me Anticipazioni: Silvia Toffanin parla del format e di Maria De Filippi

Mercoledì 15 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, debutta la nuova edizione This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin e prodotto da fascino Pgt di Maria De Filippi. Ecco le Anticipazioni e qualche rivelazione fatta dalla presentatrice.

This is Me Anticipazioni prima puntata

Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, andata in onda con tre prime serate su Canale 5 per festeggiare i primi venticinque anni di Amici di Maria De Filippi, Mediaset ripropone This is Me ma lo fa con una veste nuova, salutando i volti del talent show per ampliare il suo raggio di azione e parlare di musica, cinema, sport, intrattenimento con grandissimi ospiti, pronti a parlare della loro carriera come mai prima d’ora. Nel corso dell’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, Toffanin ha confermato il colpaccio:

“Quest’anno invece celebreremo e racconteremo alcuni grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport […] Per la prima puntata posso dirvi che avremo: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic e Christian De Sica”.

This is Me si comporrà di tre serate evento con la regia di Andrea Vicario. Nel corso delle puntate ci saranno Alberto Tomba, Deborah Compagnoni. Flavia Pennetta. Poi spazio alla musica con Gigi D’Alessio, ma anche Vanessa Incontrada, Eleonora Abbagnato, Lorella Cuccarini che celebra i 40 anni di carriera straordinaria, e non mancheranno i momenti di comicità con Enrico Brignano.

This is Me, Silvia Toffanin parla di Maria De Filippi

This is Me nasce da un’idea di Maria De Filippi, per celebrare Amici ovvero il talent show più amato d’Italia, e questo anno si amplia con un cast incredibile di protagonisti pronti a raccontare la loro storia personale. Silvia Toffanin ha parlato di Maria e ha rivelato di nutrire per lei una profonda stima professionale e personale.

“Stimo tantissimo Maria del punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella”.

Insomma, Silvia è pronta per questa nuova avventura televisiva sperando nel successo dello scorso anno, sicuramente This is Me attirerà tanti spettatori dal momento che ci sono protagonisti molto importanti a livello nazionale e internazionale. La prima puntata andrà in onda mercoledì 15 ottobre 2025 su Canale 5, poi lo show continuerà con tre imperdibili appuntamenti in prima serata.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni: La morte di Sheila si avvicina e per Steffy saranno guai, ecco cosa succederà
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni: La morte di Sheila si avvicina e per Steffy saranno guai, ecco cosa succederà
Amici 25, Emanuel Lo commenta il ritorno di Veronica Peparini e poi svela: "La vera sfida sarà quella di..."
news VIP Amici 25, Emanuel Lo commenta il ritorno di Veronica Peparini e poi svela: "La vera sfida sarà quella di..."
Grande Fratello, pagelle della terza puntata: Floriana zittisce Jonas (8), Domenico e il confronto imbarazzante (4)
news VIP Grande Fratello, pagelle della terza puntata: Floriana zittisce Jonas (8), Domenico e il confronto imbarazzante (4)
Grande Fratello, Jonas affronta Grazia dopo la diretta: "Ci sono dei meccanismi che entrano in gioco e vai fuori" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas affronta Grazia dopo la diretta: "Ci sono dei meccanismi che entrano in gioco e vai fuori" (VIDEO)
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2025
Grande Fratello: DIRETTA della terza puntata di lunedì 13 ottobre
news VIP Grande Fratello: DIRETTA della terza puntata di lunedì 13 ottobre
Grande Fratello, Anita Mazzotta ha lasciato il reality per motivi familiari, parla Cristina Plevani
news VIP Grande Fratello, Anita Mazzotta ha lasciato il reality per motivi familiari, parla Cristina Plevani
Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Jakub si elimina, Mario Lenti suscita polemiche
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Jakub si elimina, Mario Lenti suscita polemiche
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV