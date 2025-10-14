This is Me Anticipazioni: Silvia Toffanin parla del format e di Maria De Filippi

News VIP

Silvia Toffanin conduce la nuova stagione di This is Me, ecco le Anticipazioni sulla prima puntata di mercoledì 15 ottobre 2025 in onda su Canale 5.

Mercoledì 15 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5, debutta la nuova edizione This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin e prodotto da fascino Pgt di Maria De Filippi. Ecco le Anticipazioni e qualche rivelazione fatta dalla presentatrice.

This is Me Anticipazioni prima puntata

Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, andata in onda con tre prime serate su Canale 5 per festeggiare i primi venticinque anni di Amici di Maria De Filippi, Mediaset ripropone This is Me ma lo fa con una veste nuova, salutando i volti del talent show per ampliare il suo raggio di azione e parlare di musica, cinema, sport, intrattenimento con grandissimi ospiti, pronti a parlare della loro carriera come mai prima d’ora. Nel corso dell’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni, Toffanin ha confermato il colpaccio:

“Quest’anno invece celebreremo e racconteremo alcuni grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport […] Per la prima puntata posso dirvi che avremo: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic e Christian De Sica”.

This is Me si comporrà di tre serate evento con la regia di Andrea Vicario. Nel corso delle puntate ci saranno Alberto Tomba, Deborah Compagnoni. Flavia Pennetta. Poi spazio alla musica con Gigi D’Alessio, ma anche Vanessa Incontrada, Eleonora Abbagnato, Lorella Cuccarini che celebra i 40 anni di carriera straordinaria, e non mancheranno i momenti di comicità con Enrico Brignano.

This is Me, Silvia Toffanin parla di Maria De Filippi

This is Me nasce da un’idea di Maria De Filippi, per celebrare Amici ovvero il talent show più amato d’Italia, e questo anno si amplia con un cast incredibile di protagonisti pronti a raccontare la loro storia personale. Silvia Toffanin ha parlato di Maria e ha rivelato di nutrire per lei una profonda stima professionale e personale.

“Stimo tantissimo Maria del punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella”.

Insomma, Silvia è pronta per questa nuova avventura televisiva sperando nel successo dello scorso anno, sicuramente This is Me attirerà tanti spettatori dal momento che ci sono protagonisti molto importanti a livello nazionale e internazionale. La prima puntata andrà in onda mercoledì 15 ottobre 2025 su Canale 5, poi lo show continuerà con tre imperdibili appuntamenti in prima serata.