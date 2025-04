The Couple, una concorrente ha assoldato un detective per "seguire il marito"

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, una delle concorrenti di The Couple avrebbe assoldato un detective per seguire il marito mentre lei è nel programma! Ecco di chi si tratta!

The Couple - Una sfida per due è il nuovo format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: 8 coppie si sfidano in prove di vario tipo per riuscire a vincere il ricco montepremi di 1 milione di euro. Tra i concorrenti del programma tv c'è anche qualcuno che, stando a un'indiscrezione, avrebbe assoldato un detective per tenere d'occhio il marito mentre lei è nella trasmissione.

The Couple, una delle concorrenti ha assoldato un detective per seguire il marito mentre lei sarà lontana

Nel cast di concorrenti di The Couple c'è qualcuna che ha deciso che, in sua assenza, farà seguire il marito da un detective! Stiamo parlando dell'attice Brigitta Boccoli, entrata nel programma insieme alla sorella Benedicta. A raccontare questa indiscrezione è stato Biagio D'Anelli, che dal suo profilo Instagram ha rivelato che Brigitta avrebbe assoldato un detective privato per tenere d'occhio il marito, Stefano Nones Orfei.

In un video, infatti, D'Anelli ha rivelato, dopo aver lanciato lo scoop sul tradimento di Manila Nazzaro ai danni di Lorenzo Amoruso, che Boccoli avrebbe deciso di assumere un detective per tenere d'occhio il marito, in attesa del suo ritorno a casa: "Distruzione delle coppie a gogo. Devo fare il guastafeste. Faccio un appello pubblico a Ilary Blasi: dovrà chiedere a Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e per sapere dove va e con chi si vede sorpattutto".

A detta dell'ex gieffino, Boccoli avrebbe messo alle calcagna del marito "un vero segugio" scatenando così la curiosità dell'influencer, che si domanda per quale ragione l'attrice avrebbe preso questa insolita decisione. Ilary Blasi raccoglierà l'appello di D'Anelli e proverà a mettere alle strette l'attrice? Non ci resta che attendere la prossima puntata di The Couple per scorprirlo!

The Couple, Manila Nazzaro racconta dell'amicizia con Angela Melillo, Matilde Brandi e Milena Miconi

Tra le concorrenti di The Couple c'è anche Manila Nazzaro: l'ex vippona e showgirl è in coppia con il marito Stefano Oradei e nel programma ha raccontato della profonda amicizia che la lega ad Angela Melillo, Matilde Brandi e Milena Miconi. Parlando con Laura Maddaloni, infatti, la showgirl ha raccontato di avere grande fiducia nelle tre colleghe e che è a loro che si rivolge non appena succede qualcosa. L'affetto per le tre donne l'ha spinta anche a sceglierle come damigelle per il suo matrimonio, avvenuto la scorsa estate.

La loro amicizia è evoluta nel tempo, dato che persino loro, all'inizio, tendevano a non fidarsi molto l'una delle altre. La showgirl ha raccontato della rivalità che spesso c'è tra le donne dello spettacolo e che per loro la competizione, pur essendo presente, è stata poi messa da parte: "Noi ci siamo rincontrate avanti con l’età, quando abbiamo, in qualche maniera… posso dirlo, un po’ deposto le armi, facendo tutte lo stesso lavoro. La competizione c’era, che comunque è una cosa naturale e anche sana, ma il nostro lavoro, in qualche maniera ci faceva guardare in maniera scettica l’una con l’altra".