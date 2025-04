The Couple, Manila Nazzaro confessa: "All'inizio c'era rivalità"

News VIP

La showgirl Manila Nazzaro si racconta nella Casa di The Couple - Una vittoria per due e parla dell'amicizia nata con le sue amiche Vip.

The Couple - Una sfida per due è entrato nel vivo del programma. La prima puntata del nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che ha visto la presentazione ufficiale delle coppie in gioco, ha infatti ottenuto il 18,55% di share pari a 2.234.000 telespettatori.

La confessione di Manila Nazzaro a The Couple

Lunedì 7 aprile 2025 è partita ufficialmente la prima stagione di The Couple - Una vittoria per due. Al timone Ilary Blasi, che sarà accompagnata in questa nuova avventura da due opinionisti d'eccezione: la giornalista Francesca Barra e il coreografo internazionale Luca Tommassini. Otto le coppie protagoniste del reality game, che vivranno nella casa che fino a pochi giorni fa era quella del Grande Fratello: Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, la pugile Irma Testa e la sorella maggiore Lucia, l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, e infine i due “sconosciuti” Danilo e Fabrizio Mileto.

Come riportato da Biccy, a distanza di poche ore dalla prima diretta di The Couple, Manila si è raccontata e ha parlato del profondo rapporto di amicizia che la lega ad Angela Melillo, Matilde Brandi e Milena Miconi: "Appena mi succede qualcosa io devo subito dirla a loro e loro mi danno consigli e io mi fido molto". Parlando con Laura Maddaloni, la showgirl ci ha tenuto a sottolineare che nel mondo dello spettacolo c’è molta rivalità e che anche loro all’inizio si guardavano con un po’ di diffidenza:

Anche nel nostro ambiente spesso c’è rivalità o anche competizione. Noi ci siamo rincontrate avanti con l’età, quando abbiamo, in qualche maniera… posso dirlo, un po’ deposto le armi, facendo tutte lo stesso lavoro. La competizione c’era, che comunque è una cosa naturale e anche sana, ma il nostro lavoro, in qualche maniera ci faceva guardare in maniera scettica l’una con l’altra.

La frecciatina social di Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro

A pochi giorni dal suo ingresso nella Casa di The Couple - Una vittoria per due, Manila Nazzaro è finita al centro delle polemiche. Il motivo? Durante la prima puntata del reality game, andata in onda lunedì 7 aprile 2025, la showgirl e Stefano Oradei hanno divulgato alcuni retroscena inediti sugli inizi della loro storia d'amore che hanno fatto storcere il naso al pubblico di Canale 5.

Rispondendo ad alcune domande di Ilary Blasi, infatti, i due concorrenti del nuovo programma hanno rivelato che la loro prima vera volta risale al 4 gennaio 2023, quando la showgirl stava ancora chiudendo la relazione con Lorenzo Amoruso. Manila avrebbe quindi tradito il suo ex compagno? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio Amoruso, che ha commentato la situazione sui social e condiviso il video di Biagio D’Anelli che smascherava la coppia:

Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa**e [...] Dopo più di due anni di insulti televisivi e sui social, bugie, menzogne e ricami particolari sulla mia persona, è venuta fuori la verità. Quando le persone vivono nella menzogna e nella bugia, serve anche un grande cervello per ricordare tutto quello che avete detto.

Ilary affronterà l'argomento nella prossima diretta e metterà al corrente Manila e Stefano su quello che sta succedendo fuori dalla Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata di The Couple, che andrà in onda il prossimo lunedì 14 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.