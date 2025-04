The Couple, Thais Wiggers riprende Pierangelo Greco che si sfoga infastidito!

News VIP

Mattinata poco allegra per Pierangelo Greco nella casa di The Couple. Dopo il confronto con Thais Wiggers, il concorrente si sfoga.

Piccole tensioni nella casa di The Couple. Questa mattina, infatti, Thais Wiggers ha ripreso Pierangelo Greco a causa delle chiacchiere notturne che le hanno impedito di dormire. Lui si sfoga con Jasmine Carrisi, piuttosto infastidito per essere stato sgridato dall’ex Velina di Striscia la Notizia.

The Couple, Thais se la prende con Pierangelo

Dopo le prime settimane di permanenza nella casa di The Couple si delineano le strategie dei concorrenti in gara, ma iniziano anche le prime tensioni grandi e piccole, come quella comunicata questa mattina da Thais Wiggers a Pierangelo Greco. Mentre la terza puntata del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, è slittata a causa dell’improvvisa morte del Papa ed è stato annunciato quando andrà in onda in prima serata, Thais si lamenta con Pierangelo a causa delle risate notturne, che non l’avrebbero fatta dormire, provocandole la mattina seguente un forte mal di testa. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha atteso l’ingresso del collega in cucina per lamentarsi, pur buttandola sul gioco, dal momento che questa situazione inizia a pesarle.

“Ho mal di testa perché la sera voi non fate dormire. Io capisco che volete chiacchierare, è un nuovo ambiente e tutto, ma io non riesco a dormire. Non spengono finché uno non sta parlano, magari dialoghi da un’altra parte”.

Pierangelo ha risposto col sorriso alle parole di Thais, cercando di minimizzare le lamentele della collega, ma dopo poco si è sfogato con la sua compagna di avventure Jasmine Carrisi, temendo che questa storia si sarebbe presto ingigantita. Ecco cosa le ha confidato nella loro camera privata.

The Couple, lo sfogo di Pierangelo Greco

Dopo aver parlato con Thais Wiggers, che l’ha rimproverato per averla tenuta sveglia tutta la notte parlando con i suoi colleghi, Pierangelo Greco ha deciso di confidarsi con Jasmine Carrisi, lasciando andare ad un duro sfogo contro l’ex Velina di Striscia la Notizia. Secondo Pierangelo, infatti, nella casa di The Couple tutti parlano e ridono di notte, e questo episodio potrebbe essere usato da Thais per strategia, ingigantendo una cosa di poco conto.

“Tre giorni fa anche noi ci siamo svegliati per colpa loro, non abbiamo detto nulla. Mi dà fastidio se poi dici queste cose, nessuno ha urlato. Quando le luci erano spente noi parlavamo piano, se ti dà fastidio anche quello ti tappi. Sicuramente parliamo meno, ma non è che qua c’è il divieto di parlare. Io ho riso, perché preferisco sempre prima cosa rispondere, ma dobbiamo sminuirla perché come la racconta sembra che abbiamo fatto il disastro”.

Jasmine ha ascoltato Pierangelo e si è detta immediatamente d’accordo con lui, non gradendo la lamentela di Thais. Insomma, sono passate pochissime settimane dall’inizio del reality show di Canale 5, ma sembra che nella casa ci sia già maretta tra i concorrenti, a causa della convivenza forzata.