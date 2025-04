The Couple, ecco quando andrà in onda la terza puntata del reality

News VIP

Ieri, lunedì 21 aprile, la terza puntata di The Couple non è andata in onda a causa della morte di Papa Francesco. Ecco quando verrà trasmessa in tv.

Lunedì 21 aprile è giunta la notizia della morte di Papa Francesco: la dipartita del Pontefice ha portato a un cambio totale dei palinsesti delle principali reti televisive. La programmazione ha subito una serie di cambiamenti, soprattutto, per quanto riguarda i programmi della prima serata. Ed è questo il caso di The Couple: il reality condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale5 sarebbe dovuto andare in onda ieri sera, lunedì 21 aprile con la terza puntata. Ecco quando verrà trasmessa.

The Couple, ecco quando tornerà in onda il reality

La terza puntata di The Couple non è andata in onda lunedì 21 aprile, in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco. Anche la diretta del reality su Mediaset Extra è stata momentaneamente sospesa ed è stata ripristinata solo in queste ore.

The Couple è il nuovo format di Canale 5 che ha visto tornare Ilary Blasi alla conduzione dopo l'Isola dei Famosi. Il programma prevede che 8 coppie si sfidino in prove di intelligenza, forza fisica, astuzia per riuscire a vincere il ricco montepremi di 1 milione di euro.

La trasmissione, nonostante le premesse, non sembra però aver conquistato il pubblico: la seconda puntata, andata in onda lunedì 14 aprile su Canale 5, ha infatti totalizzato soltanto il 13% di share, perdendo oltre cinque punti rispetto al 18,6% registrato al debutto e oltre 670.000 spettatori in meno rispetto alla prima serata. The Couple potrebbe andare incontro perciò a una chiusura anticipata e delle 8 puntate previste, non tutte andrebbero in onda: si vocifera infatti di una chiusura al 5 maggio, con conseguente esordio per L'Isola dei Famosi al 12 maggio.

The Couple, svelata la data della messa in onda della terza puntata

Nel frattempo, grazie a Fanpage.it, è stata svelata la data della messa in onda della terza puntata. Il nuovo appuntamento di The Couple, rimandato a causa della scomparsa del Pontefice nella giornata di lunedì 21 aprile, verrà trasmesso su Canale 5 nella serata di lunedì 28 aprile. La diretta di Mediaset Extra, invece, è stata ripristinata questa sera, a partire dalle 20.40, come rivelato da Fanpage.it:

"Il canale 55 riprenderà regolarmente a funzionare a partire da stasera alle ore 20:40, stando a fonti vicine a Mediaset sentite da Fanpage.it, e i concorrenti dovranno riprendere il passo dopo essere probabilmente stati messi al corrente della morte del Pontefice"

Le otto coppie in gara sono Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.