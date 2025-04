The Couple, Stefania Orlando stronca due concorrenti: "Quanti piagnistei e sono lì solo da 48 ore"

News VIP

A Pomeriggio 5 Stefania Orlando ha stroncato alcune delle concorrenti di The Couple: ecco cosa ha dichiarato!

The Couple, il nuovo programma tv di Canale 5, è appena iniziato, ma c'è già chi non sembra tollerare molto alcuni dei concorrenti: a criticare due di loro è stata l'ex vippona Stefania Orlando, reduce dall'esperienza nella Casa del GF.

The Couple, Stefania Orlando critica due concorrenti: "Quanti piagnistei, sono lì da sole 48 ore"

Lunedì 7 aprile, The Couple ha debuttato in prima tv su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi: la trasmissione è un nuovo format di Mediaset che vedrà 8 coppie, composte da parenti, amici o innamorati, sfidarsi in diverse prove per vincere il ghiotto montepremi di 1 milione di euro. I concorrenti del programma tv convivono per tutta la durata del gioco nella stessa casa che solo qualche settimana fa ha ospitato il cast del GF e come i gieffini anche gli attuali partecipanti di The Couple sono spiati 24h e si sono lasciati andare ad alcune confessioni personali.

A commentarle in maniera negativa è intervenuta Stefania Orlando: la gieffina è reduce dalla sua seconda esperienza come concorrente del GF e ha già dato prova di non avere peli sulla lingua nell'esprimere le sue opinioni. In particolare, a Pomeriggio 5, ospite di Myrta Merlino, Stefania Orlando ha criticato duramente due dlele concorrenti del nuovo game show di Canale 5: Elena Barolo e Thais Wiggers. Le due concorrenti, infatti, si sono lasciate andare a un pianto che non ha convinto molto l'ex vippona, la quale ha ammesso di non trovare le due giocatrici adatte a partecipare a un programma tv.

"Già piangono" ha raccontato pungente a Pomeriggio 5 "neanche sono entrate e già piangono. Ragazze, ma non li fate i reality se dovete fare così. Un milione di euro come montepremi, io salterei dalla mattina alla sera" ha poi concluso.

The Couple, scatta il primo bacio tra due concorrenti: ecco di chi si tratta!

Tra due concorrenti di The Couple è già scattato il primo bacio: nel cast di giocatori che si sfideranno per il ricco montepremi messo in palio, 1 milione di euro, ci sono diversi noti volti ai fan dei reality Mediaset. Come Antonino Spinalbese, hair stylist, ex gieffino ed ex compagno di Belen Rodriguez, ma anche Jasmine Carrisi, che prende il testimone dalla zia Amanda Lecciso - che ha partecipato all'ultima edizione del GF - ed entra nella Casa che poche settimane fa ospitava i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini e che ora è la location principale dei concorrenti di The Couple.

Ebbene, stando a un'indiscrezione di Deianira Marzano, è proprio tra questi due concorrenti che sarebbe scattato il primo bacio del gioco: anche il pubblico avrebbe notato una certa sintonia tra la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e l'ex di Belen Rodriguez e la stessa conduttrice Ilary Blasi ha cercato di avvicinarli durante la prima puntata del nuovo game show.