The Couple, Simona Izzo rivela perché non ha potuto essere tra gli Opinionisti

In attesa di una nuova puntate di The Couple - Una vittoria per due, Simona Izzo spiega perché ha dovuto rinunciare al ruolo di opinionista.

Tra pochissimo andrà in onda la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due ma, nel frattempo, si torna a parlare del cast del programma con Simona Izzo. Data per certa come opinionista, la regista ha confermato che le sarebbe piaciuto partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi, poi svela cosa glielo ha impedito.

The Couple, Simona Izzo esclusa all’ultimo minuto?

Ha ufficialmente debuttato su Canale 5 The Couple - Una Vittoria per due e il pubblico ha dato una risposta positiva al nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, dove coppie Vip si sfidano tra prove fisiche e mentali per accaparrarsi il montepremi da un milione di euro. Tra pochissime ore il programma torna in prima serata su Canale 5 ma, nel frattempo, Simona Izzo commenta la sua assenza dal programma. Sin dall’annuncio dell’arrivo del programma si sono sparse voci sulla presenza della regista come opinionista in studio, invece poi sono stati presentati Francesca Barra e Luca Tommassini, che hanno anche piuttosto lasciato il pubblico contento dei loro interventi in diretta tv.

Ospite del programma Storie di Donne al bivio condotto da Monica Setta, Simona ha voluto confermare che il gossip di Davide Maggio era vero, che era stata contattata come opinionista, ma di aver già un grande impegno con Mediaset che l’ha fatta desistere nell’accettare l’ingaggio. Izzo, infatti, ha ammesso di star lavorando ad uno sceneggiato di tre puntate per Mediaset e, confrontandosi con i vertici del Biscione, sembra che la rete le abbia sconsigliato di prendere un altro impegno così importante come quello di opinionista.

The Couple, ecco perché Simona Izzo ha rinunciato

Insomma, come annunciato da Davide Maggio, Simona Izzo sarebbe dovuta essere una delle opinioniste di The Couple - Una vittoria per due ma ha dovuto rinunciare, in accordo con la rete, a causa di un impegno già preso per uno sceneggiato al quale sta lavorando, dal titolo “Colpa dei sensi”. Un grande dispiacere per la regista e attrice dato che le sarebbe piaciuto molto tornare sul piccolo schermo al fianco di Ilary Blasi, per la quale nutre un profondo affetto.

“Io poi mi ero così tanto divertita al Grande Fratello, Ilary Blasi poi è come una figlia, mi fa sorridere, è sempre sul pezzo…Quanto ci saremmo divertite! Io gliel’ho già detto, alla prossima spero di essere libera”.

Ha confidato Izzo ospite di Storie di Donne al bivio, durante l’intervista concessa a Monica Satta. Insomma, per questo anno non vedremo Simona come opinionista. Nel frattempo, nella casa di The Couple, iniziano i primi screzio come quello tra Irma Testa e le ex Veline, che sembrano proprio non riuscire ad andare d’accordo.