The Couple, Irma Testa contro Thais Wiggers ed Elena Barolo: la sportiva smaschera le due ex veline

Tensione nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Dopo aver scoperto la strategia messa in atto dalle due ex veline di Striscia la Notizia, Irma Testa ha deciso di affrontare Thais Wiggers.

Manca poco alla nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, la sportiva Irma Testa ha scoperto le intenzioni di Elena Barolo e Thais Wiggers sulle prossime nomination e non è riuscita a nascondere il suo fastidio e disappunto nella Casa.

Irma Testa svela la strategia di Thais Wiggers ed Elena Barolo

Tensione nella Casa di The Couple - Una vittoria per due tra Irma Testa e la coppia formata da Elena Barolo e Thais Wiggers. Il motivo? A poche ore dalla seconda puntata del reality game, che andrà in onda stasera lunedì 14 aprile 2025, la campionessa di pugilato si è scagliata contro le due ex veline di Striscia la Notizia perché avrebbero manifestato l'intenzione di nominare lei e la sorella Lucia.

Mentre Giorgia Villa si trovava sul tapisroulant, Irma le si è avvicinata e le ha rivelato di aver ascoltato una conversazione notturna tra Thais ed Elena sulle prossime nomination. "Stavo con l’ascia di guerra, certe cose le devi dire in faccia" ha affermato la sportiva Irma, furiosa per aver scoperto la strategia messa in atto dalle due ex veline contro di loro e infastidita anche dal comportamento assunto dalla sorella Lucia "Mi arrabbio pure con mia sorella perché siamo le uniche che non hanno una strategia perché lei non vuole farla".

Quello che ha fatto storcere il naso alla concorrente campana, quindi, è anche il fatto che lei e la sorella sono le uniche senza una strategia concreta, a differenza dei loro compagni di avventura. Infastidita dalla situazione, Irma ha poi deciso di affrontare Thais, rimproverandola per non averle parlato apertamente. Come se la caveranno le sorelle Testa durante le nomination di stasera?

Irma Testa delusa da Benedicta Boccoli

Nella Casa di The Couple, però, c'è anche chi ha affrontato senza problemi Lucia e Irma Testa. Stiamo parlando di Benedicta Boccoli che, durante la cena, ha ammesso di voler giocare a carte scoperte e di voler nominare le sorelle perché le ritiene molto forti sia fisicamente che psicologicamente. "È tutto il giorno che desidero parlarti, ma ti vedevo distante", ha confessato la showgirl alla campionessa sportiva, che non è riuscita a nascondere la sua delusione: "Io mi sono trovata bene con voi questa settimana. Tra tutte le coppie, non me lo aspettavo". Come evolverà il loro rapporto?

Ricordiamo che le otto coppie in corsa per la vittoria finale, che ogni settimana dovranno affrontare tante prove sia fisiche che mentali, sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento con il reality game condotto da Ilary Blasi è per stasera, lunedì 14 aprile 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.