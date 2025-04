The Couple, Pierangelo punta il dito contro Antonino: "È un giocatore, dice cose studiate e precise"

News VIP

Il comportamento assunto da Antonino Spinalbese nella Casa di The Couple non convince Pierangelo Greco. Ecco cosa ha rivelato il concorrente sull'ex Vippone della settima edizione del Grande Fratello.

Mancano poche ore alla seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, Pierangelo Greco ha vuotato il sacco e rivelato il suo pensiero sugli altri concorrenti del reality game e lanciato una bella frecciatina all'hairstylist Antonino Spinalbese.

Le critiche di Pierangelo Greco

A poche ore dalla nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due, che andrà in onda stasera lunedì 14 aprile 2025, Antonino Spinalbese è finito nel mirino di alcuni concorrenti della Casa. Tra tutti, Pierangelo Greco sembra avere le idee molto chiare sull'ex compagno di Belen Rodriguez. Secondo lui, dietro i modi garbati e controllati, si nasconde una strategia ben precisa. Ritrovandosi a parlare con Benedicta Boccoli, il giovane ha infatti confessato:

Io penso che abbia capito, Antonino, la mia opinione su di lui. Lui dice le cose molto studiate, molto precise. Tra tutti, secondo me è quello che gioca di più. Sa giocare molto bene. Invece tutto il resto vedo coppie sincere, e molto vere. Non percepisco ancora cose costruite ancora, mentre lui percepisco che lui è costruito e dettagliato.

A fargli eco la Boccoli, che ha rivelato di trovare Spinalbese un uomo molto intelligente e nutrire dei dubbi sul comportamento di Manila Nazzaro: "Lui sa giocare molto bene, fa parte di lui. Anche Manila, non si espone mai". A proposito della compagna di Stefano Oradei, Pierangelo ha ammesso di trovarla più spontanea e meno costruita dell'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip: "Manila la leggo un po’ più spontanea, anche io. La vedo meno costruita, invece lui tira fuori delle frasette che sono proprio…sì fa parte di lui però sa giocare. Mi appiglio solo a queste cose perché poi è simpaticissimo, educatissimo, rispettoso e sa stare al suo posto. Mi appiglio solo all’unica cosa che secondo me è giocatore". Ilary Blasi metterà al concorrente l'hairstylist delle dichiarazioni fatte dai suoi compagni di gioco? E soprattutto come reagirà? Le prossime Nomination promettono scintille.

Le anticipazioni della nuova puntata di The Couple

The Couple – Una vittoria per due è un reality game show in cui 8 coppie di concorrenti, legate da amicizia, affetto o parentela, si sfidano per aggiudicarsi un montepremi di 1 milione di euro. Al timone Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Cosa succederà nella nuova puntata?

I concorrenti sembrano affiatati, ma durante la settimana non sono mancati i primi malumori. Anche stasera dovranno affrontare diverse sfide. Solo la coppia vincitrice otterrà come premio la possibilità di sfilare una o più chiavi agli avversari, aumentando così le proprie chance di trovare quella giusta per aprire la cassaforte e guadagnare l’immunità dalle prime Nomination. Spazio poi alle emozioni: le sorelle Testa riceveranno una sorpresa speciale da parte della loro mamma Anna.

Ricordiamo che le otto coppie in gara sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento con The Couple è per stasera, lunedì 14 aprile 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.