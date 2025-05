The Couple, Pierangelo Greco e le sorelle Testa ai ferri corti: "Si vede che hai astio contro di noi" (VIDEO)

News VIP

Lucia e Irma Testa si confrontano nuovamente con Pierangelo Greco nella Casa di The Couple - Una vittoria per due per provare a chiarire le incomprensioni nate durante la settimana.

Domenica 4 maggio 2025 andrà in onda su Canale 5 la nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due. Al televoto due coppie, quella formata da Pierangelo Greco con Jasmine Carrisi e quella formata dalle sorelle Testa, che durante la settimana si sono rese protagoniste di più confronti.

Duro scontro tra Pierangelo e le sorelle Testa

Le nomination dell'ultima puntata di The Couple - Una vittoria per due hanno creato parecchi malumori. Dopo aver scoperto di aver ricevuto una Nomination dalle sorelle Testa, Pierangelo Greco è andato su tutte le furie e le ha accusate di incoerenza. Da lì, ne è nata una discussione protrattasi nel tempo, con aperte ostilità da parte dei due giovani concorrenti leccesi nei confronti di Irma e Lucia.

A cercare di chiarire è stata Lucia, che ha affrontato direttamente Pierangelo. Infastidita, la donna ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione ribadendo che, a prescindere dal loro voto, la giovane coppia sarebbe finita comunque in Nomination vista la preferenza evidente delle sorelle Boccoli nei confronti di Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. A nulla sono servite però le spiegazioni di Lucia visto che Pierangelo è rimasto fermo sulla sua posizione, anzi ha puntato il dito anche contro Giorgia Villa, rea di aver cambiato più volte idea nei loro confronti.

La situazione è poi degenerata con Irma e Giorgia, che hanno iniziato ad accusarsi a vicenda di aver preso l'iniziativa di votare i due ragazzi. Se Pierangelo ha ammesso di essere rimasto deluso dalla poco sincerità del gruppo, Manila Nazzaro l'ha invitato a non pretendere troppo dai suoi compagni di gioco. Essendo il gioco mutevole, tutto può cambiare da un momento all'altro. "Vuoi passare per la persona corretta a casa per le fandom che hai" ha dichiarato Lucia seguita da Irma "Si vede che hai astio contro di noi". "Io ci credevo tanto in voi" ha prontamente replicato il concorrente, che ha poi abbandonare la discussione senza risolvere nulla. Riusciranno a chiarire prima che sia troppo tardi?

Nuovo cambio di programmazione per The Couple

Non c'è pace per The Couple - Una vittoria per due. Se fino a ieri la nuova puntata del reality game condotto da Ilary Blasi era fissata per giovedì, nelle ultime ore i vertici Mediaset avrebbero deciso di mandare in onda la trasmissione la domenica sera al posto de Lo Show dei Record e lasciare lo slot del lunedì per la nuova edizione de L'isola dei famosi, che vedrà al timone per la prima volta la giornalista Veronica Gentili.

Questo nuovo cambio di programmazione, però, rischia di peggiorare ancora di più la situazione per The Couple. Il programma, che già fa numeri bassissimi, dovrà scontrarsi con due programmi di punta della domenica sera: il 4 maggio andrà in onda su Rai1 lo speciale Affari Tuoi con il cast di Stasera Tutto È Possibile e sul Nove, Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Elena Barolo e Thasi Wiggers, le coppie ancora in corsa per la vittoria finale (in palio 1 milione di Euro ndr) sono sette: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento con The Couple è per domenica 4 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.