The Couple perde ascolti, lo share basso porterà ad una chiusura anticipata?

News VIP

The Couple incassa ascolti bassi nella seconda puntata e si parla già di chiusura anticipata per il programma condotto da Ilary Blasi, su Canale 5.

Ascolti in picchiata per la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due, dopo un esordio piuttosto soddisfacente per il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, in prima serata su Canale 5. Si mormora che, se l’esperimento non convincerà il pubblico registrando ancora share basso, Mediaset sia pronta a tagliare con una chiusura anticipata.

The Couple - Una vittoria per Due: la seconda puntata delude

L’esordio di The Couple - Una Vittoria per Due su Canale 5 è stato decisamente positivo, molti spettatori sono stati curiosi di capire meglio questo nuovo e misterioso format, che la stessa presentatrice Ilary Blasi ha ironicamente ammesso di faticare a riuscire a spiegare chiaramente, ma anche di scoprire tutti i concorrenti ufficiali. Le prime settimane stanno servendo ai partecipanti ad ambientarsi, dal momento che non sono scoppiate grosse liti in casa, e ammettiamolo ci fa un po’ strano dato che vivono nella casa del Grande Fratello, ristrutturata per l’occasione, dove a momenti si arrivava alle mani quasi ogni giorno. Insomma, questo gioco sembra essere decisamente più soft ma non per questo meno intrigante, dato che mette molto alla prova l’affinità delle coppie.

Peccato che l’interesse del pubblico inizi a calare, e così la seconda puntata in onda lunedì 14 aprile 2025 ha registrato uno share del 13%, perdendo oltre cinque punti di share rispetto alla prima puntata si Canale 5, e ben 670mila spettatori. È stato Alberto Angela con il suo Ulisse - Il piacere della scoperta, tornato su Rai 1 con una nuova e sorprendete stagione, il programma più seguito del lunedì e così Blasi ora è nei guai. Mentre una giovane concorrente confessa l’interesse per Antonino Spinalbese, Mediaset corre ai ripari.

The Couple verso la chiusura anticipata?

La seconda puntata di The Couple non ha brillato in termini di ascolti e a nulla sono servite le manovre gossip di Ilary Blasi, che ha provato a regalare un po’ di pepe alle coppie del programma, ancora piuttosto tranquille e assopite dopo il loro ingresso nella casa che ospita il nuovo reality show di Canale 5. Pochi giorni fa, Antonino Spinalbese parlando con i suoi colleghi si era fatto sfuggire di aver scoperto che The Couple sarebbe andato in onda per otto settimane, ma è evidente che se gli ascolti non saliranno nel corso del prossimo appuntamento, fissato per il lunedì di Pasquetta ovvero 21 aprile 2025 in prima serata su Canale 5, Mediaset potrebbe dover correre ai ripari.

La linea della rete è chiara e la dimostrazione c’è stata con La Talpa condotta da Diletta Leotta, un totale flop che ha portato i vertici del Biscione ad una scelta estrema, ovvero accorpare più puntate insieme pur di chiudere in anticipo rispetto all’iniziale programmazione. Dal momento che Ulisse - Il piacere della scoperta si è preso il 19% di share, è probabile che Mediaset decida di portare The Couple a sei settimane di messa in onda ma forse anche meno, lasciando poi totalmente il posto a L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili.