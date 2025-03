The Couple, montepremi stellare per il reality show condotto da Ilary Blasi!

News VIP

Si mormora che Mediaset abbia stanziato un montepremi stellare per The Couple, il nuovo reality show in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi.

Mediaset ha deciso di puntare nuovamente su Ilary Blasi, affidandole la conduzione del nuovo reality show The Couple, in onda in prima serata su Canale 5 dopo la Finale del Grande Fratello. Sembra che per i concorrenti in gara ci sarà un montepremi stellare, una cifra mai vista prima. Ecco i dettagli.

The Couple, il nuovo reality show di Ilary Blasi

Dopo il successo degli ascolti registrati da Battiti Live questa estate, Mediaset è tornata a dare fiducia a Ilary Blasi proponendole la conduzione di un nuovo reality show dal nome The Couple. Ma di cosa si tratta? Il format prevede che una serie di coppie Vip e Nip, che possono essere coppie di fatto, ma anche nemici o colleghi di lavoro, soggiornino in una villa tutti insieme sfidandosi tra prove fisiche e psicologiche per cercare di vincere il ricco montepremi messo in palio. Secondo quanto riportato da Tv Blog, nonostante le indiscrezioni sulla possibilità di un prolungamento flash dell’ultimo momento, The Couple andrà in onda dopo la finale del Grande Fratello fissata al 31 marzo 2025, dunque debutterà in prima serata su Canale 5 a parte dal lunedì 7 aprile 2025 e vedrà, appunto, la conduzione di Ilary.

Si mormora che nel cast ci saranno anche Manuel Maura e Gianluca Costantino, in questo caso una coppia di rivali, dato che entrambi hanno avuto una love story con Francesca Sorrentino, tra le ultime troniste di Uomini e Donne. Francesca e Manuel sono stati protagonisti di Temptation Island e di un ritorno di fiamma finito malissimo dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia, mentre tra Sorrentino e Gianluca c’è stata una conoscenza di poche settimane a seguito dell’abbandono del trono del dating show di Maria De Filippi.

The Couple, montepremi da urlo: ecco la cifra

Mentre è piuttosto certa la data di debutto di The Couple, fissata a lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5, e certissima la conduzione di Ilary Blasi, il cast del nuovo reality show rimane ancora avvolto nel mistero. Secondo Tv Blog, infatti, ci sarebbe da confermare ancora la presenza delle opinioniste oltre che quella dei concorrenti, anche se recenti indiscrezioni fanno sempre più pressante il nome di Jasmine Carrisi e di Brigitta e Benedicta Boccoli. A far parlare, inoltre, è il ricco montepremi messo in palio dal Biscione per questo nuovo progetto tv.

“Al momento paiono confermate le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta, e Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano. Ma la vera novità è che, essendo un game, il montepremi in palio, secondo alcune voci che circolano, pare essere di un milione di euro”.

Ma perché un montepremi così esagerato? Sembra che la motivazione risieda nella volontà di convincere i Vip giusti a prendere parte a The Couple, offrendo loro una cifra che proprio non possono rifiutare. Una strategia che premia? Al momento sembra di no dato che il cast è ancora in alto mare e i nomi grossi dello showbitz sono riluttanti a dare la loro adesione al nuovo reality show condotto dalla Blasi.