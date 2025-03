The Couple, Manuel Maura e Gianluca Costantino nel cast: spunta un'indiscrezione!

News VIP

Per The Couple, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, saranno nel cast anche Gianluca Costantino e Manuel Maura, ex fiamme di Francesca Sorrentino di Uomini e Donne.

The Couple è l'atteso reality che arriverà su Canale 5 ad aprile 2025, dopo la fine dell'attuale edizione del GF. Il programma sarà condotto da Ilary Blasi e secondo una recente indiscrezione nel suo cast ci saranno anche Manuel Maura e Gianluca Costantino. I due sono ex concorrenti dei programmi Fascino di Maria De Filippi ed ex fiamme di Francesca Sorrentino, tronista dell'ultima edizione di Uomini e Donne.

The Couple, Gianluca Costantino e Manuel Maura nel cast: l'indiscrezione

Francesca Sorrentino e Manuel Maura avevano partecipato alla penultima edizione di Temptation Island, al termine della quale avevano deciso di metter eun punto alla loro relazione. Nonostante un successivo ritorno di fiamma, i due avevano compreso di non essere fatti l'uno per l'altra e si erano detti definitivamente addio. A settembre 2024, Francesca è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne e nel dating show ha conosciuto Gianluca Costantino, sceso a corteggiarla dopo alcuni mesi dall'inizio del suo trono.

A causa di alcune incomprensioni con Gianluca Meo, uno dei suoi corteggiatori, Francesca aveva deciso di abbandonare il trono, ma Gianluca l'ha convinta a non rinunciare alla possibiltià di approfondire la loro conoscenza e i due hanno deciso di frequentarsi lontano dalle telecamere. Tuttavia, il loro rapporto è naufragato dopo appena qualche giorno: Francesca ha commentato la fine della loro conoscenza, dichiarando che si erano salutati in buoni rapporti e che semplicemente tra loro non era scattata alcuna scintilla.

Archiviata l'esperienza con i programmi Fascino (e con Francesca Sorrentino, nonostante i rumors che tra lei e Manuel Maura ci sia stato un ritorno di fiamma), sembra che Gianluca Costatino e Manuel Maura si uniranno al cast di The Couple. L'indiscrezione è stata riportata da Fanpage.it: il sito di informazione, infatti, ha svelato che secondo alcune fonti i due ex di Francesca Sorrentino hanno sostenuto il provino e sono in attesa del sì della produzione. "L'idea è stata quella di mettere insieme due rivali, in questo caso entrambi ex della stessa donna, Sorrentino, per vedere che cosa uscirà fuori per interessare il pubblico" si legge su Fanpage.it.

The Couple, ecco cosa sappiamo del nuovo programma di Ilary Blasi

Dopo la conclusione del GF, che terminerà con la Finale lunedì 31 marzo, su Canale 5 a partire da lunedì 7 aprile andrà in onda The Couple, nuovo reality condotto da Ilary Blasi.

Come anticipa il nome, il programma prevede che i concorrenti partecipino in coppia: le coppie potranno essere composte da parenti, amici, complici, amanti o semplici conoscenti, legati da qualche motivo. Dovranno convivere sotto lo stesso tetto e affrontare una serie di sfide e prove, fino a quando, alla fine, solo una coppia saprà aggiudicarsi il premio finale.

Tra i primi nomi del cast di concorrenti riportati da TvBlog ci sono quelli di Alex Belli e Samantha De Grenet, oltre che di Gloria Guida e di sua figlia: "Si vocifera inoltre che sia stata chiesta la disponibilità anche a Paolo Ciavarro, che forse dato il recente lutto che lo ha colpito, per la perdita dell'adorata mamma, potrebbe declinare".