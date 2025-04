The Couple, Manila Nazzaro replica a Lorenzo Amoruso e lancia un’accusa pesante

News VIP

Manila Nazzaro, durante la seconda puntata di The Couple, replica alle accuse di Lorenzo Amoruso e lascia intendere una forte verità sul suo ex fidanzato.

È andata in onda ieri sera la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due, e Ilary Blasi non ha potuto non informare Manila Nazzaro delle ultime forti dichiarazioni fatte dall’ex compagno Lorenzo Amoruso. Ecco come ha replicato l’ex Miss Italia.

The Couple, Manila Nazzaro scopre le dichiarazioni di Lorenzo Amoruso

Continua l’avventura delle coppie di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality show in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Nel corso della prima puntata, Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sottoposti ad un test di affinità, parlando anche della loro prima volta insieme. Le dichiarazioni della coppia hanno immediatamente suscitato la reazione di Lorenzo Amoruso, l’ex compagno di Manila con il quale la rottura è stata a dir poco turbolenta, tra recriminazioni reciproche e botta e risposta social.

Amoruso ha lanciato una frecciatina a Manila, facendo intendere che la data rivelata dall’ex Miss Italia prova che lei lo ha tradito con Oradei, suo attuale marito, come da lui sostenuto da anni. Blasi ha deciso di mettere immediatamente al corrente Lazzaro delle ultime dichiarazioni dello sportivo e lei ha avuto una reazione inaspettata, facendo intendere a sua volta verità nascoste davvero agghiaccianti. Ecco cosa ha ammesso Manila in diretta tv.

The Couple, Manila replica a tono a Lorenzo

Dopo aver letto alcuni titoli di giornali che si sono occupati delle ultime dichiarazioni di Lorenzo Amoruso sulla loro relazione, scatenate da una delle prove della prima puntata di The Couple del quale è protagonista insieme all’attuale marito Stefano Oradei, Manila Nazzaro è esplosa. L’ex Miss Italia, infatti, ha ammesso che si sarebbe aspettata una relazione del genere da Lorenzo, accusandolo neppure troppo velatamente di approfittare del fatto che lei è tornata in televisione per far parlare di lui, per poi accusarlo di essere un bugiardo.

“Io sono sempre stata una gran signora nel non raccontare il perché la sottoscritta si è allontanata da quella casa insieme ai suoi figli. Questo perché non c’erano dei comportamenti corretti da parte di quella persona. Chiederei rispetto per me e la mia famiglia. Io fossi in lui non parlerei oltre, perché Stefano Oradei ha salvato me e tutta la mia famiglia”.

Queste le parole di fuoco di Manila, che ha fatto intendere che è successo qualcosa di molto grave in casa che l’ha costretta a scappare con i figli per mettersi in sicurezza. Lorenzo replicherà a queste pesanti insinuazioni? Nel frattempo, la Miss ha aggiunto anche che è un anno che sopporta voci di corridoio sulla sua infedeltà, essendo passata per traditrice, e che non ha mai voluto parlare apertamente per difendere la sicurezza e la serenità dei figli e della sua famiglia. Nel frattempo, dopo un ottimo esordio in prima serata, calano drasticamente gli ascolti di The Couple, ampiamente battutto dalla nuova puntata di Ulissa - Il Piacere della scoperta di Alberto Angela, in onda su Rai 1.