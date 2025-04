The Couple, Lorenzo Amoruso lancia una frecciatina social contro Manila Nazzaro

News VIP

La prima puntata di The Couple ha portato con sé un rumor su Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che farebbe pensare che i due abbiano avuto una relazione mentre ancora la showgirl era con Lorenzo Amoruso. Quest'ultimo ha alimentato la querelle lanciando una frecciatina social contro l'ex compagna!

Ieri sera, lunedì 7 aprile, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di The Couple, nuovo game show condotto da Ilary Blasi. Nel nuovo format 8 coppie composte da due amici, innamorati o famigliari si sfideranno in una serie di prove di resistenza fisica, cultura e agilità per poter vincere il ricco montepremi di 1 milione di euro. Tra i concorrenti ci sono anche Manila Nazzaro e Stefano Oradei. I due hanno divulgato alcuni retroscena sugli inizi della loro relazione, scatenando la reazione piccata dell'ex della showgirl, Lorenzo Amoruso, che ha deciso di lanciare una frecciata sui social che non è passata inosservata.

The Couple, Lorenzo Amoruso lancia una stoccata contro Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono stati una coppia di vip, che ha partecipato a diversi reality show, tra cui Temptation Island. La loro storia è naufragata qualche anno fa, ma nel giro di pochissimo la showgirl è uscita allo scoperto con un nuovo amore, il ballerino Stefano Oradei, professionista di Ballando con le Stelle. La coppia è convolata a nozze la scorsa estate e ha ora deciso di prendere parte a un nuovo format televisivo, The Couple, nella speranza di vincere il montepremi di 1 milione di euro.

Nel corso della prima puntata, Manila e Stefano hanno rivelato alcuni retroscena sugli inizi della loro relazione. Durante la prova del test di affinità, infatti, i due concorrenti hanno risposto ad alcune domande, dimostrando di conoscersi molto bene, ma hanno anche scatenato i dubbi dei fan sulle tempistiche del loro amore. I due sono usciti allo scoperto a giugno del 2023, ma su di loro erano iniziati a circolare rumors già dall'inverno dello stesso anno e lo stesso Lorenzo Amoruso, ex compagno di Manila Nazzaro, aveva accusato l'ex compagna di averlo tradito con il ballerino verso la fine del loro rapporto. Questi primi rumors erano stati in parte smentiti dal settimanale DiPiùTv, che aveva ricordato come Manila Nazzaro e Stefano Oradei avessero un'amicizia decennale, tanto che quando nel 2019 il ballerino era stato lasciato dalla compagna di lunga data, la ballerina Veera Kinnunen, era stata proprio Manila a spronarlo a reagire e a riprendere in mano la sua vita.

Se fino a ieri i diretti interessati non hanno mai commentato i rumors sulle accuse di tradimenti, nel corso della prima puntata di The Couple, una serie di risposte di Manila Nazzaro hanno destato i primi sospetti. La conduttrice Ilary Blasi ha, infatti, chiesto loro quando avevano vissuto per la prima volta la loro intimità e la risposta di entrambi ha spiazzato il pubblico: 4 gennaio 2023. La relazione tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è terminata proprio a gennaio 2023, perciò anche sul web molti hanno ironizzato sulle tempistiche degli eventi e su come sembrassero lasciar intendere che ci fosse stato davvero un tradimento.

The Couple, le parole di Lorenzo Amoruso scatenano il dubbio: Manila Nazzaro l'ha tradito?

A confermare il presunto tradimento ci sono anche le parole di Lorenzo Amoruso, che ha lanciato contro l'ex fidanzata una frecciatina sui social che non è passata inosservata. Su Instagram, nelle sue stories è, infatti, apparsa una frase che per molti dei followers era un chiaro riferimento a quanto dichiarato dall'ex compagna a The Couple:

"Pensiero del giorno, per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa***"

A queste parole si sono aggiunte anche le dichiarazioni della fidanzata di Amoruso, Afarin Mirzaei, che ha pubblicato un post sui social nel quale difende il compagno e lo elogia per "aver scelto il silenzio, quando avrei potuto urlare la verità". Da ciò che ha detto Afarin, infatti, sembra che Lorenzo Amoruso abbia deciso di non divulgare dei dettagli che avrebbero potuto danneggiare qualcuno, in questo caso Manila Nazzaro, ma che alla fine "la verità non ha fretta, ma arriva sempre".