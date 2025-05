The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno imbrogliato? Spunta un'accusa

News VIP

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno trionfato in uno dei giochi dell'ultima puntata di The Couple, ma spunta un'accusa contro la coppia che avrebbe imbrogliato per vincere.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una delle coppie protagoniste del game show The Couple, in onda su Canale5 e condotto da Ilary Blasi. I due sono stati già protagonisti di uno scontro, a distanza, con Lorenzo Amoruso, ex compagno della showgirl, a cui ora si aggiunge l'accusa di aver imbrogliato durante uno dei giochi nell'ultima puntata del game show.

The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno imbrogliato durante uno dei giochi della trasmissione?

Nell'ultima puntata di The Couple, che ha registrato ascolti così disastrosi da portare alla decisione di una chiusura immediata e anticipata del programma, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno trionfato in una delle tante sfide a cui sono sottoposte le coppie in gara. Scopo del game show, infatti, è proprio quello di superare il maggior numero di sfide per raggiungere il montepremi di 1 milione di euro. Tuttavia, la loro vittoria, sebbene abbia avuto l'approvazione del notaio potrebbe non essere stata del tutto legittima.

La showgirl e l'ex ballerino di Ballando con le Stelle sono stati già al centro di una polemica, nel corso delle prime puntate del programma, a causa sempre di uno dei giochi a cui hanno partecipato. La coppia ha dato prova di avere una certa affinità, rispondendo a diverse domande sulla loro storia. Alcuni dettagli hanno però suscitato la reazione infastidita di Lorenzo Amoruso, ex fidanzato di Manila Nazzaro, che ha accusato la showgirl di averlo tradito con Oradei ai tempi degli ultimi mesi della loro storia.

Questa volta, l'accusa che è stata rivolta alla coppia è quella di aver barato durante una delle prove che sono state disputate nel corso dell'ultima puntata di The Couple. A segnalare qualche anomalia nella vittoria di Manila Nazzaro e Stefano Oradei è stato il tg satirico di Striscia la Notizia.

The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei: Striscia la Notizia li accusa di aver imbrogliato

Secondo una ricostruzione di Striscia la Notizia, infatti, la vittoria di Manila Nazzaro e Stefano Oradei potrebbe non essere stata del tutto meritata. Nel corso dell'ultima puntata, alcune coppie dovevano partecipare a un gioco: quello di sfilare i tasselli da una torre e posizionarli in maniera tale che l'edificio non crollasse. A vincere sono stati proprio Stefano e Manila, ma qualcosa ha attirato l'attenzione di Striscia la Notizia, che ha deciso di indagare.

Nel corso della scorsa puntata del tg satirico, è stato mandato in onda un servizio che provava come Manila avesse palesemente barato per ottenere la vittoria: con una mano, infatti, la showgirl sfilava uno dei mattoncini della torre, reggendo però l'edificio con l'altra, impedendole di cadere:

"Manila “bara”, con una mano sfila e con l’altra regge la torre impedendole di crollare. E, alla fine, viene proclamata vincitrice dall’autore del programma e dalla notaia assieme al suo compagno di squadra. Viene da chiedersi allora cosa si tenga a fare un notaio in un programma tv, in Mediaset come in Rai, ad Affari Tuoi come a The Couple, se non nota nulla"