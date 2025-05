The Couple, l'ultima puntata andrà in onda domenica 11 maggio, chiusura anticipata

News VIP

The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, chiude con tre settimane d'anticipo.

The Couple – Una Vittoria per Due, il reality show condotto da Ilary Blasi, chiuderà i battenti in anticipo, con largo anticipo rispetto ai piani iniziali. Partito il 7 aprile con otto puntate previste e l’ambizione di innovare il genere, il programma si concluderà già domenica 11 maggio, con quella che, da semplice tappa intermedia, è stata promossa a finale di stagione.

The Couple – Una Vittoria per Due, l'ultima puntata in onda domenica 11 maggio

Il motivo? I numeri parlano chiaro: meno di un milione di telespettatori e appena il 7,7% di share nella puntata andata in onda domenica scorsa. Risultati addirittura peggiori di quelli che avevano decretato il naufragio de La Talpa a inizio stagione.

In queste ore si moltiplicano le analisi sul disastro. C’è chi punta il dito contro un format poco originale e privo di ritmo, chi critica l’ambientazione – troppo simile a quella del Grande Fratello – e chi ritiene che un lancio in autunno avrebbe potuto dare risultati diversi. Altri, invece, parlano semplicemente di un cast poco incisivo, soprattutto se confrontato con quello dell’Isola dei Famosi 2025, pronta al debutto il 7 maggio con una rosa di concorrenti molto più forte e variegata.

Nonostante la chiusura anticipata, il gioco prosegue verso l’epilogo. In corsa per il montepremi da 1 milione di euro ci sono ancora:

le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli

gli amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

i papà single Antonio Spinalbese e Andrea Tabanelli

la coppia Manila Nazzaro e Stefano Oradei

le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa

A godere del favore del pubblico – e di una recente immunità – sono Spinalbese/Tabanelli e Carrisi/Greco, candidati alla vittoria finale. Invece, a rischio eliminazione rapida ci sono proprio Spinalbese/Tabanelli e Nazzaro/Oradei, protagonisti di una nomination che potrebbe ribaltare tutto all’ultimo secondo.L' 11 maggio andrà in onda la quinta e ultima puntata, poi il sipario calerà.