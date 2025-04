The Couple, Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese parlano di Helena Prestes nella notte!

News VIP

Dopo il loro ingresso a The Couple, Antonino Spinalbese si ritrova a parlare con Jasmine Carrisi del Grande Fratello e nominano Helena Prestes.

La prima puntata di The Couple è andata in onda su Canale 5 e i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa che ospita il reality show condotto da Ilary Blasi, che altro non è che la casa del Grande Fratello. Parlando proprio di questo durante la notte, Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi parlano di Helena Prestes. Ecco cosa hanno detto.

The Couple, ottimo esordio per Ilary Blasi

È andata in onda poche ore fa la prima puntata di The Couple - Una sfida per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. I protagonisti del programma vivranno nella casa che fino a pochi giorni fa era quella del Grande Fratello, iniziata a smantellare proprio nei giorni che hanno preceduto la Finale in onda su Canale 5, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. La prima puntata ha raccolto un ottimo share con 2.234.000 telespettatori pari al 18,55% di share, un esordio positivo per il ritorno di Ilary in prima serata su Canale 5, oltre alla grande risposta social.

Tra i protagonisti del format ci sono Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez con la quale ha avuto una splendida bambina, Luna Mari, poi Jasmine Carrisi ovvero la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. E proprio loro, durante la notte, mentre fumavano in giardino per ambientarsi nella nuova casa, hanno fatto qualche commento sul GF e in particolare su Helena Prestes, la seconda classificata di questa edizione. Ecco cosa hanno detto.

The Couple, Antonino e Jasmine parlano di Helena Prestes

Dopo la diretta della prima puntata di The Couple, Antonino Spinalbese si è ambientato nella casa e sembra essere già a suo agio. Del resto lui ha trascorso diversi mesi nella casa del Grande Fratello Vip in passato, e quindi non è nuovo a questo tipo di format. Dopo aver svelato alcuni retroscena, Antonino si è ritrovato a parlare con Jasmine Carrisi dell’edizione del Gf vinta da Jessica Morlacchi, in particolare di Helena Prestes. L’hair stylist, infatti, ha avuto una liaison con la bella modella brasiliana e ha ammesso di non averla seguita durante il suo percorso nel reality show di Canale 5, ma di averla incontrata il venerdì prima del suo ingresso a The Couple.

Jasmine, invece, ha dichiarato di aver seguito tutto con passione dal momento che sua zia, Amanda Lecciso, era una delle concorrenti e di aver parlato con Helena al telefono, visto che la modella brasiliana è diventata molto amica della zia. Sul web, in particolare su X, i fan di Helena si sono scatenati facendo notare che, anche se il Gf è finito, è la modella la protagonista di cui tutti parlano.