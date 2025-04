The Couple, Lucia Testa e Giorgia Villa tra Nomination e strategie: "Io non mi fido di nessuno"

News VIP

Le concorrenti Lucia Testa e Giorgia Villa si preparano alla nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due confrontandosi sulle dinamiche di gruppo e sull’importanza della trasparenza e autenticità.

Stasera, lunedì 21 aprile 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di The Couple - Una Vittoria per due. Nell'attesa, nella Casa, le concorrenti Lucia Testa e Giorgia Villa si sono confrontate sulle dinamiche di gruppo, sulle varie strategie e sull’importanza della sincerità.

Lucia Testa e Giorgia Villa a confronto

Manca davvero pochissimo alla terza puntata di The Couple - Una Vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5 che andrà in onda stasera e vedrà la prima eliminazione di questa edizione. Tra i concorrenti a rischio eliminazione ci sono due coppie: Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Chi si salverà e chi invece abbandonerà definitivamente il gioco?

Nell'attesa, nella casa di The Couple, Lucia Testa e Giorgia Villa hanno iniziato a riflettere sulle possibili Nomination della serata. Tra le due, la sorella di Irma ha cercato di ragionare su chi potrebbe votarla. A suo parere, i fratelli Mileto, Laura Maddaloni, Pierangelo e Jasmine al momento voteranno altre coppie. Giorgia, invece, ha le idee molto chiare: "Io non mi fido di nessuno. È un gioco, ci sta che fai la doppia faccia.

Nonostante senta che molte coppie del reality game condotto da Ilary Blasi non la nomineranno, Lucia ha un presentimento: "Per esclusione penso che finiremo in Nomination". Dopo aver ascoltato il pensiero della compagna di avventura, Giorgia ha continuato mettendo in discussione l’autenticità degli altri concorrenti: "Non mi serve fare strategia sulla mia persona, sono le prove che contano. Se sei te stesso, vieni sempre ripagato". Riflettendo sui concorrenti attualmente in Nomination, invece, la ragazza ha dichiarato che dall’eliminazione di lunedì si capirà bene cosa preferisce il pubblico di Canale 5.

Calo di ascolti per The Couple

La terza puntata di The Couple - Una vittoria per due andrà in onda stasera, lunedì 21 aprile 2025, in prima serata su Canale 5. Dopo un esordio piuttosto soddisfacente per il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, l’interesse del pubblico ha iniziato a calare. La seconda puntata, infatti, ha registrato uno share del 13%, perdendo oltre cinque punti di share rispetto alla prima serata.

Dal momento che Ulisse - Il piacere della scoperta si è preso il 19% di share, è molto probabile che Mediaset decida di portare The Couple a sei settimane di messa in onda, lasciando poi il posto alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. Ricordiamo che le otto coppie in corsa per la vittoria finale sono: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.