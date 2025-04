The Couple, Antonino Spinalbese contro Pierangelo Greco: "Fai il finto buono, sei falso. Ma cosa vuoi da me?"

News VIP

Duro confronto nella Casa di The Couple - Una vittoria per due tra Antonino Spinalbese e Pierangelo Greco: volano accuse tra i due concorrenti del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Lunedì 21 aprile 2025 andrà in onda una nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due. Nell'attesa, nella Casa, Antonino Spinalbese e Pierangelo Greco si sono resi protagonisti di un duro confronto, dopo che l'amico di Jasmine Carrisi ha accusato il noto hairstylist di essere uno stratega.

Scontro a The Couple tra Antonino Spinalbese e Pierangelo Greco

In vista della terza puntata di The Couple - Una vittoria per due, che andrà in onda lunedì 21 aprile e vedrà la prima eliminazione di questa edizione, il clima nella Casa si fa ancora più teso. Tra i concorrenti a rischio eliminazione ci sono due coppie: Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Proprio quest'ultimo si è reso protagonista di un duro faccia a faccia con Antonino Spinalbese, che ha fatto emergere una forte incompatibilità caratteriale tra i due.

Il comportamento di Pierangelo, che lo ha definito un abilissimo stratega, ha parecchio infastidito l'ex amato concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha prima provato a capire i motivi del risentimento del ragazzo e poi lo ha accusato di essere prevenuto e di trasformare le sue osservazioni in pesanti critiche mascherate da complimenti:

Tu dalla mattina alla sera mi inquadri, mi studi, ma cosa vuoi? Tu lanci frecciatine. Guarda che tu hai un pregiudizio e lo vedo benissimo. Se mi dai dello stratega qui non è un complimento. Sei falso perché fingi che sia quasi una cosa bella. Te mi vuoi fregare con le parole fingendo di farmi complimenti, ma che sono in realtà delle critiche. Non giudicarti non mi rende più buono di te, ma di sicuro più maturo! Se ti sto dando dell’immaturo? Certo! Alla base di certi tuoi comportamenti che non mi piacciono credo ci sia quello.

Le accuse mosse da Antonino non sono per niente piaciute a Pierangelo, che ha rivendicato la sua libertà di dire ciò che vuole e sottolineato non è necessario fargli cambiare idea sul suo conto. Non solo. Secondo il compagno di gioco di Jasmine Carrisi, l'ex di Belen Rodriguez è molto furbo e l’unico in grado di sapere come muoversi all’interno del reality show:

Ma chi ti considera? Non è che passo le ore dalla mattina alla sera a pensare a te. Però penso che ci siano delle discrepanze tra ciò che dici e come ti comporti. Io fino a ora non ho conosciuto la parte onesta o non stratega di te, non mi hai dimostrato onestà. Sei l'unico che sa come muoversi in questo gioco. Tu non mi metti in dubbio perché forse non hai opinioni su di me o non ti interessa. Io parlo perché c’è libertà di farlo e penso che tu sia stratega.

Calo di ascolti per The Couple

Manca poco alla nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due. Dopo un esordio piuttosto soddisfacente per il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, l’interesse del pubblico ha iniziato a calare. La seconda puntata, andata in onda lunedì 14 aprile 2025, ha infatti registrato uno share del 13%, perdendo oltre cinque punti di share rispetto alla prima serata e ben 670mila spettatori.

Dal momento che Ulisse - Il piacere della scoperta si è preso il 19% di share, è molto probabile che Mediaset decida di portare The Couple a sei settimane di messa in onda, lasciando poi il posto alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. Ricordiamo che le otto coppie in corsa per la vittoria finale sono: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento è per lunedì 21 aprile 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.