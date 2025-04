The Couple, Luca Tommassini: "Ilary Blasi è una mia grande amica, Francesca Barra? Una donna meravigliosa"

News VIP

Il coreografo internazionale Luca Tommassini parla del suo nuovo ruolo di opinionista a The Couple - Una vittoria per due e parla delle sue compagne di avventura, Ilary Blasi e Francesca Barra.

Domani, lunedì 14 aprile 2025, andrà in onda la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due. Nell'attesa, il coreografo Luca Tommassini ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo nuovo ruolo di opinionista del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Le rivelazioni di Luca Tommassini

È ufficialmente partita la prima e inedita stagione di The Couple - Una vittoria per due. 8 coppe in gioco, 16 chiavi, solo una aprirà la cassaforte con un milione di euro dentro. Al timone l'amatissima e simpaticissima conduttrice Ilary Blasi, che sarà accompagnata in questa nuova avventura da due opinionisti d'eccezione: la giornalista Francesca Barra e il coreografo internazionale Luca Tommassini.

Proprio Tommassini ha rotto il silenzio e detto la sua sul nuovo reality game di Canale 5. Intervistato da Superguidatv, in occasione della tradizionale conferenza stampa dei David di Donatello, il noto coreografo internazionale ha parlato del suo nuovo ruolo di opinionista nel programma The Couple e speso parole di grande stima e affetto nei confronti sia della Blasi che della collega Francesca:

Vivo con grande fatica quello che accade nel mondo e mi serviva la leggerezza che è tipica di un programma come un reality. C’è Ilary Blasi che è una mia grande amica, ci frequentiamo da anni. A The Couple porterò il mio essere ca**aro. Insieme a me c’è anche Francesca Barra, una donna meravigliosa e che stimo, siamo stati vicini di casa per tanti anni. Mi sento protetto e a casa.

Le regole e i protagonisti di The Couple

Ilary Blasi ha dato inizio al nuovo incredibile reality game di Canale 5, The Couple - Una vittoria per due. Otto coppie in gara che ogni settimana dovranno affrontare tante prove sia fisiche che mentali: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

Al termine di ogni sfida, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il tanto ambito milione. Oltre alle prove del gioco, un altro elemento di difficoltà è la convivenza forzata con gli avversari, ripresa in diretta 24 ore su 24. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto. L'appuntamento con The Couple è per lunedì 14 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Chi non riesce a seguire la puntata in diretta, puoi rivederla su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming gratuita di Mediaset.