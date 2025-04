The Couple, Antonino Spinalbese svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Ecco perché ho accettato"

News VIP

Antonino Spinalbese è un concorrente ufficiale di The Couple. Ecco cosa ha rivelato l'ex protagonista del Grande Fratello Vip circa la sua decisione di partecipare al nuovo reality game di Canale 5.

Ilary Blasi ha ufficialmente dato il via a The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5 dove 8 coppie si sfideranno tra di loro per vincere un milione di Euro. Nel cast anche Antonino Spinalbese, che ha scoperto in diretta il suo partner misterioso: l'ex calciatore e oggi dj e producer Andrea Tabanelli.

Le rivelazioni di Antonino Spinalbese

Ieri, lunedì 7 aprile 2025, è andata in onda la prima e attesissima puntata di The Couple - Una vittoria per due. Tra i concorrenti del nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi c'è anche il noto hairstylist Antonino Spinalbese che, subito dopo la diretta, ha svelato i reali motivi che l'hanno spinto a partecipare al programma.

Come riportato da Biccy, Spinalbese ha rivelato a Brigitta Boccoli che non avrebbe mai rifatto un reality lungo come il Grande Fratello e che proprio la durata di The Couple l’ha convinto ad accettare la proposta. L'ex di Belen Rodriguez ha poi rivelato che ha scoperto solo dopo dell'allungamento del programma e assicurato la sua compagna di avventura che, quando ha firmato il contratto, non era a conoscenza del montepremi da un milione di Euro.

Io sono tranquillo, però mi mancherà mia figlia. Lei poteva essere l’unico motivo di un mio no a partecipare. Prima ho accettato quando mi hanno detto la durata e poi mi hanno detto del montepremi. Ho accettato solo per quanto dura, non potevo rifare un programma che durava tanti mesi, sono già stato lontano da mia figlia per troppo tempo [...] Poi non è nemmeno detto che io arrivi in finale. Non è che parto con quell’idea, per quanto ci possa credere.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli giocano insieme a The Couple

La prima puntata della nuova e inedita stagione di The Couple - Una vittoria per due ha visto la presentazione ufficiale delle otto coppie in gara: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

Tra i concorrenti, quindi, c'è anche Antonino, noto per la sua relazione con Belen Rodriguez e per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip. "Uno dei miei più grandi amori è stato con la mamma di mia figlia, Belen" ha raccontato l'hairstylist alla trasmissione "Si può benissimo pensare al futuro insieme, avendo un dono che è nostra figlia". Spinalbese giocherà insieme ad Andrea, ex calciatore professionista e oggi dj. Nonostante non sia un volto legato al mondo dello spettacolo, Tabanelli è molto seguito sui social.

In studio, Spinalbese non ha perso l'occasione anche per scherzare e stuzzicare la Blasi. "Come spendereste il montepremi?" ha domandato la conduttrice del reality game provocando la reazione immediata dell'ex di Belen: "Volevo portarti fuori a cena, credo che con un milione ce la faccio". "Non sono così cara", ha risposto lei.