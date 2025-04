The Couple, Lorenzo Amoruso replica a Manila Nazzaro con un'altra frecciatina: "Proveranno a sporcarti quando..."

News VIP

Continua, anche se a distanza, lo scontro tra Lorenzo Amoruso e l'ex fidanzata Manila Nazzaro, attuale concorrente di The Couple.

Lorenzo Amoruso è tornato a provocare Manila Nazzaro, attuale concorrente di The Couple, dopo le accuse di tradimento rivolte all'ex compagna. L'ex vippona aveva replicato, nei giorni scorsi, alle parole di Amoruso, ma quest'ultimo non ha voluto lasciarle l'ultima parola e ha pubblicato sui social quella che sembra l'ennesima frecciatina nei confronti dell'ex fidanzata.

The Couple, ecco come Manila Nazzaro ha replicato a Lorenzo Amoruso

Nel corso dell'ultima puntata di The Couple, andata in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, Manila Nazzaro ha deciso di rispondere alle accuse che l'ex compagno, Lorenzo Amoruso, le ha rivolto. L'ex gieffina ha deciso non solo di replicare alle frecciatine lanciatele da Amoruso, ma ha anche rivelato alcuni retroscena sulla loro storia d'amore. L'incipit di questa battaglia social ha inizio quando, nel corso della prima puntata di The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, suo marito e concorrente con lei nel reality, decidono di partecipare a un test di affinità di coppia. Tra le domande che vengono loro rivolte ce n'è una che ha portato Lorenzo Amoruso ad attaccare l'ex compagna.

Quando infatti è stato chiesto alla coppia quando hanno vissuto per la prima volta la loro intimità, Oradei ha confessato che era accaduto a gennaio 2023. A quell'epoca, tuttavia, Manila Nazzaro era ancora legata a Lorenzo Amoruso e questo ha portato l'ex calciatore a scoprire un vaso di Pandora che conteneva una pesante accusa di tradimento verso l'ex compagna: "Dopo due e dopo aver subito bugie e insulti televisivi, la verità è venuta fuori" ha scritto Amoruso sui social.

Le sue frecciatine sono andate avanti per tutta la settimana e diversi ex vipponi, come Biagio D'Anelli, si sono schierati a suo favore, credendo alla sua versione dei fatti. Nel corso della puntata di lunedì 14 aprile, Manila Nazzaro è venuta a conoscenza delle accuse dell'ex compagno e ha deciso di replicarvi, svelando al contempo alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con Amoruso: "Ho sempre regalato grandi luci della ribalta. Per chi vive nella menzogna prima o poi i conti vengono a galla. Sono sempre stata una grande signora nel raccontare perché la sottoscritta e i miei figli si sono allontanati da lui, perché non c'erano dei comportamenti scorretti in quella casa. Non aggiungo altro".

The Couple, Lorenzo Amoruso torna ad attaccare Manila Nazzaro: l'ultima frecciatina

Di fronte a queste parole, Lorenzo Amoruso ha deciso di rispondere, postando quella che sembra proprio essere l'ennesima frecciatina contro l'ex compagna. L'ex calciatore ha, infatti, pubblicato nelle sue stories di Instagram un messaggio che appare inequivocabilmente rivolto a Manila Nazzaro: "

"Quando capiranno di non poterti né superare né eguagliare, proveranno a sporcarti. Pensiero del giorno"

Dato che Manila Nazzaro è ancora nel cast di The Couple, chissà che anche la prossima settimana Ilary Blasi non decida di riaprire l'argomento e spingere l'ex vippona a una replica contro Amoruso. La relazione tra i due è andata avanti dal 2017 al 2023, anno in cui la coppia ha deciso di lasciarsi e Manila Nazzaro ha ufficializzato la sua relazione con Stefano Oradei, convolando a nozze con il ballerino la scorsa estate.