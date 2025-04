The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei pronti all'avventura: "Non andiamo in vacanza, sarà dura, sarà tosta"

News VIP

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, tra i protagonisti del nuovo reality show di Canale 5, The Couple, a Pomeriggio , hanno parlato di come sti stanno preparando alla nuova avventura televisiva che li aspetta.

A partire da lunedì 7 aprile, il palinsesto di Canale 5 si arricchirà con un nuovo e atteso reality show: The Couple, condotto da Ilary Blasi, che torna al timone di un format del tutto inedito per la TV italiana. Il programma rappresenta una vera e propria evoluzione del classico Grande Fratello, proponendo una dinamica di gioco originale che ruota attorno al concetto di coppia.

The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei tra le coppie del nuovo reality show

A differenza dei tradizionali reality, infatti, i concorrenti gareggeranno in coppia, condividendo non solo la quotidianità all’interno della stessa casa, ma anche prove, sfide e dinamiche relazionali complesse. Le coppie in gara non dovranno essere necessariamente sentimentali: il legame può essere di qualsiasi tipo – amicizia, parentela, complicità o anche solo una conoscenza significativa. L’obiettivo? Vivere insieme, superare ostacoli e conquistare il montepremi finale di un milione di euro.

Il programma andrà in onda in prima serata ogni lunedì per sei settimana consecutive, subito dopo Striscia la Notizia. Le puntate saranno trasmesse in diretta, rendendo ogni momento ancora più imprevedibile. La casa utilizzata per il reality sarà la stessa del Grande Fratello, anche se subirà alcune modifiche nel design e nell’arredamento per adattarsi al nuovo format. Lo studio televisivo, invece, sarà completamente rinnovato e distinto da quello utilizzato da Alfonso Signorini.

Tra le coppie già confermate, spicca quella composta da Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che oggi sono stati ospiti a Pomeriggio Cinque, dove hanno raccontato a Myrta Merlino come si stanno preparando a vivere questa nuova avventura televisiva. Manila ha dichiarato:

"Questa esperienza la viviamo davvero come un gioco. Certo c'è la competizione e ci diverte. Questo lo rende estremamente più divertente rispetto ad un reality classico. Però a differenza di quanto avvenuto al Grande Fratello, il fatto che ci sia con me una persona di cui mi fido ciecamente è molto importante per me."

Stefano, invece, ha aggiunto:

"Io non ho mai fatto un reality ripreso h 24. Per me è una cosa nuova. Ovviamente non andiamo in vacanza, sarà dura, sarà tosta. Ilary penso sia super carica. Non vedo l'ora e sinceramente poi con Manila sarà tutto perfetto."