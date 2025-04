The Couple, Laura Maddaloni mette in guardia Giorgia Villa: "La devi smettere, anche queste potrebbero essere strategie"

News VIP

Nuove tensioni nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Giorgia Villa ha consigliato ai fratelli Mileto di chiarire con Pierangelo Greco, ma Laura Maddaloni ha voluto subito mettere in guardia la sua compagna di gioco.

Sono passate quasi due settimane dal debutto di The Couple - Una vittoria per due e il clima disteso che si era creato fra le coppie inizia a vacillare. I concorrenti, infatti, sembrano iniziare a prendere maggiore confidenza col gioco e a farsi le loro idee sugli avversari.

Laura Maddaloni e Giorgia Villa a confronto

Prime critiche e incomprensioni nella Casa di The Coupe - Una vittoria per due. A pochi giorni dalla nuova puntata del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, Laura Maddaloni ha voluto mettere in guardia la sua compagna di gioco Giorgia Villa, rea di intromettersi troppo spesso nelle questioni degli altri.

Tutto è nato quando Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi hanno rivelato alle sorelle Testa e a Giorgia Villa di voler chiarire le incomprensioni nate con Antonino Spinalbese, Andrea Tabanelli e i fratelli Mileto, che però non sembrano essere dello stesso avviso, anzi. Avendo un buon rapporto con le tre coppie, la giovane sportiva ha aperto l'argomento e invitato Andrea e Danilo a dargli una possibilità. Non solo. La ginnasta ha anche spiegato ai ragazzi che il più delle volte non collaborano, anzi si isolano, e questo non permette agli altri di interagire con loro.

Il comportamento assunto da Giorgia non è per niente piaciuto a Laura che, rimasta da sola in giardino con la sua compagna di gioco, ha sbottato: "Quando scherziamo, scherziamo, però tu la devi smettere. Non puoi intrometterti nelle questioni degli altri, anche queste potrebbero essere strategie". Secondo la judoka, questo suo modo di fare potrebbe causare un problema alla coppia. Infastidita, la ginnasta ha spiegato che la sua intenzione era solo quella di aiutare a farli riconciliare: "Io dico quello che penso". Laura, però, è rimasta ferma sulla sua posizione e le ha consigliato di rimanere concentrata sul gioco.

Giorgia ha una cotta per Antonino?

Giorgia Villa è finita al centro del gossip. Il motivo? Sembrerebbe che la giovane ginnasta non sia del tutto immune al fascino di Antonino Spinalbese. Parlando con Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni, la ragazza ha infatti ammesso che la sua crush potrebbe trovarsi proprio nella Casa di The Couple - Una vittoria per due.

"Basta che non dite pubblicamente chi è la mia crush, altrimenti è finita. Mi rovini se lo dici. È qui dentro? Probabile. Non ti dico chi è perché ho paura che escano delle clip" ha confessato Giorgia ai suoi compagni di gioco attirando l'attenzione di tutti i telespettatori. Una situazione davvero interessante per le dinamiche del gioco visto che la ragazza è fidanzata con un ragazzo di nome Matteo e Antonino avrebbe un legame speciale con Jasmine Carrisi.

Secondo i rumors, infatti, la giovane concorrente pugliese e l'ex compagno di Belen Rodriguez si sarebbero sentiti prima dell'inizio del reality game condotto da Ilary Blasi e, una volta nella Casa, tra loro sarebbe anche scattato un bacio sfuggito alle telecamere. Come evolverà la situazione? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di The Couple, che andrà in onda il prossimo lunedì 21 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.