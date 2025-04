Amici 24, Intervista esclusiva a Raffaella Mitaritonna: "Mi sento ancora più combattiva di prima"

News VIP

La giovane latinista Raffaella Mitaritonna, eliminata durante la seconda puntata del Serale, racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici 24 ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Raffaella Mitaritonna, la latinista eliminata durante la seconda puntata del Serale di Amici 24. Carismatica, dolce e molto determinata. Entrata in corsa fortemente voluta da Deborah Lettieri, che l'ha sempre sostenuta ed elogiata, la giovane pugliese ha conquistato tutti sia dentro che fuori il talent show di Maria De Filippi con il suo grande talento, spontaneità ed energia. Raffaella è giovanissima, ma la sua carriera è costellata da successi internazionali: ha vinto il Campionato mondiale IDO Latin Show, il Dutch Open, l’UK Open e l’International Open Latin Championship.

Ecco cosa ha rivelato Raffaella Mitaritonna ai microfoni di Comingsoon.it: dalla sua esperienza nella scuola di Amici, caratterizzata anche dall'amicizia sincera nata con la sua coetanea Asia De Figlio, al rapporto e sostegno ricevuto da Deborah Lettieri. Sogni nel cassetto? Su questo la giovane ballerina sembra avere le idee molto chiare: diventare una campionessa a livello mondiale!

Sei stata tra le allieve più giovani della ventiquattresima edizione di Amici. Che esperienza è stata e come è stato tornare alla vita di tutti i giorni?

Per me tornare alla vita di tutti i giorni non è stato così difficile; è stato molto motivante perché questo programma mi ha dato una grande carica e quindi mi sento ancora più combattiva di prima. Il percorso ad Amici mi ha fatto crescere e vivere nuove esperienze così da potermi riaffacciare al mio mondo.

Qual è stato il momento più bello e significativo vissuto nella scuola? Qual è la persona con cui hai legato di più in casetta?

Il momento più bello e significativo vissuto nella scuola per me è stato quando sono entrata e mi sono esibita per la prima volta. Ero molto emozionata, perché ero così piccola in un contesto molto più grande di me. Ero molto felice e tanto determinata. Ho legato un po’ con tutti, ma principalmente con Asia. Essendo coetanee abbiamo condiviso molti momenti insieme, ci confrontavamo spesso e ci supportavamo data la nostra giovane età.

Cosa ti porterai degli insegnamenti di Deborah Lettieri?

Ringrazio la maestra Deborah Lettieri per aver avuto tanta fiducia in me dal primo momento e nessun dubbio sulla mia professionalità, mi ha saputo capire e consigliare in ogni situazione.

Essendo le uniche due latiniste di questa edizione, come l’hai vissuta la competizione con Alessia?

Io e Alessia non siamo mai state in competizione perché abbiamo sempre avuto dei percorsi distinti. All’interno del programma non ho sentito competizione con nessuno perché avevo, dentro di me, soltanto la voglia di dimostrare il meglio di me stessa.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

I miei progetti e i miei obbiettivi sono sempre rimasti gli stessi nella mia vita. Sogno di diventare una campionessa a livello mondiale, riconosciuta nel tempo e che resti nella storia come, ad esempio, Riccardo Cocchi, Yulia Zagoruychenko e tanti altri del mondo delle danze latino-americane.

