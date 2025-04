The Couple, Laura Maddaloni crolla dopo la diretta: "Non ce le faccio più, è troppo tosta"

News VIP

Laura Maddaloni è crollata nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Ecco cosa è successo subito dopo la terza puntata del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Momento difficile per Laura Maddaloni a The Couple - Una vittoria per due. Subito dopo la terza puntata del reality game, che ha visto l'eliminazione della coppia formata da Thais Wiggers ed Elena Barolo, la sportiva si è lasciata andare a uno sfogo con le sue compagne di avventura in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

Laura Maddaloni in crisi dopo la puntata di The Couple

Ieri, lunedì 28 aprile 2025, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di The Couple - Una vittoria per due. A dover abbandonare la corsa verso la vittoria di un milione di euro è stata la coppia formata dalle veline Elena Barolo e Thasi Wiggers. A vincere l'immunità le sorelle Boccoli, mentre al televoto finale per l'eliminazione sono finite le coppie formate da Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco e Lucia con Irma Testa. Chi uscirà dal gioco?

Intanto nella Casa, subito dopo la diretta, Laura Maddaloni è letteralmente crollata. Come riportato da Biccy, delusa e destabilizzata per la mancanza delle sue figlie e per non aver ricevuto ancora nessuna sorpresa da parte della sua famiglia, la concorrente campana è scoppiata a piangere insieme alla sua compagna di gioco Giorgia Villa:

Noi siamo state trasparenti oggi. Nessuna sorpresa? Bo non capisco. Io sono in crisi. Sono tanti giorni che non le vedo, non ce le faccio più, è troppo tosta. Per quanto voglio essere forte io non ce la faccio più. Forse non ero pronta, è un momento di debolezza in realtà e non dovevo…Non mi va nemmeno di chiudermi a parlare in confessionale, non voglio parlare proprio con nessuno. Andrea e Antonino hanno ricevuto le sorprese, mo pure le altre. Perché io no? C’è qualcosa che non va, fidati, è impossibile altrimenti. Mi mancano e non riesco più. Hanno ricevuto tutti qualcosa e io no.

Irma Testa delusa dai fratelli Mileto

Le ultime nomination di The Couple - Una vittoria per due hanno stravolto gli equilibri nella Casa. Tra tutti, Irma Testa non ha per niente apprezzato il voto ricevuto dai fratelli Mileto. Delusa e spiazzata dal comportamento assunto da Danilo e Fabrizio nei suoi confronti, la pugile accusato i due concorrenti di averla tradita e di aver agito per strategia: "Ho fatto le mie scelte sulla base di quello che mi avevi detto. Ho convinto Laura e Giorgia e tu cambi idea cinque minuti prima di entrare in Confessionale? Avevo fatto i miei conti e mi sono fidata".

Parole che hanno dispiaciuto Danilo che, dopo essersi scusato, si è detto confuso: lui e il fratello hanno seguito il flusso, compiendo un errore. Tuttavia, il comportamento della Testa non è stato visto di buon occhio da Manila Nazzaro e Laura Maddaloni. Se la prima ha cercato di far ragionare la concorrente campana, la sportiva ha cercato di rassicurare il ragazzo: "Irma deve capire che per il gioco non conta l'affetto, tutti possono essere nominati". Irma e Danilo riusciranno a chiarire? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, che andrà in onda il prossimo lunedì 5 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Elena Barolo e Thasi Wiggers, le coppie ancora in gara sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.