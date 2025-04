The Couple, la rivelazione di Manila Nazzaro sul rapporto con i concorrenti: "Con loro empatizzo tanto" (VIDEO)

News VIP

Manila Nazzaro vuota il sacco sul rapporto con i concorrenti di The Couple - Una vittoria per due. La showgirl ha ammesso di avere una connessione molto più profonda con le donne che con gli uomini.

Manca pochissimo alla nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due, che andrà in onda stasera su Canale 5. Due le coppie in Nomination: quella formata da Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi e quella formata dalle ex veline Thais Wigger ed Elena Barolo. Chi uscirà, perdendo così la possibilità di vincere un milione di Euro?

Manila Nazzaro e Brigitta Boccoli a confronto

Tempo di confessioni per Manila Nazzaro a The Couple - Una vittoria per due. A distanza di alcune ore dalla terza puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, che andrà in onda stasera lunedì 28 aprile 2025, la showgirl Manila Nazzaro si è confrontata con Brigitta Boccoli sui loro compagni di avventura, ammettendo di aver legato con tutti. Le uniche persone con cui non riesce a entrare in empatia sono i quattro ragazzi: Antonino Spinalbese, Andrea Tabanelli e i fratelli Mileto.

"Mi trovo tanto a parlare con le donne" ha affermato Manila, rivelando di trovarsi a proprio agio con le donne, con le quali riesce a creare una connessione profonda "Mi trovo a parlare con tutti, ma profondamente con le donne. Per me è più naturale, con gli uomini non ho la stessa comunicazione. Con le donne empatizzo tanto". La showgirl ha spiegato di essere incuriosita e colpita dalle storie delle donne, a differenza di quelle degli uomini. "Siamo due mondi totalmente diversi" ha commentato Brigitta, che ha spezzato una lancia a favore di Antonino.

Dopo aver detto la sua su Spinalbese, Manila ha colto l'occasione per parlare del suo compagno di squadra, il marito Stefano Oradei. Per lei, è un uomo meraviglioso, in grado di adattarsi a ogni contesto e sempre pronto a chiacchierare e confrontarsi con tutti. Parole piene di stima e amore che hanno colpito anche la Boccoli.

Stasera su Canale 5 la nuova puntata di The Couple

The Couple - Una vittoria per due era partito tra mille aspettative, ma si sta rivelando un vero flop in termini di ascolti. A tre settimane dal debutto, infatti, il nuovo reality game di Canale 5 non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico e rischia la chiusura anticipata. Ad alimentare questa tesi la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che debutterà il prossimo mercoledì 7 maggio 2025, anticipando la data prevista. Un segnale, che lascia intuire un possibile stop del programma (5 puntate anziché 8). Ilary Blasi riuscirà a risollevare la situazione?

Ricordiamo che sono ancora 8 le coppie in gara: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Chi sarà la prima coppia costretta a lasciare il reality game? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 28 aprile 2025 alle 21.40 su Canale 5.