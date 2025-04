The Couple, Jasmine Carrisi ufficializza la sua partecipazione insieme a Pierangelo Greco

News VIP

Nel nuovo reality game in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ci sarà anche la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi.

Conclusasi l'edizione lunghissima del Grande Fratello lunedì 31 marzo, Canale 5 debutta con un nuovo reality show The Couple in prima serata a partire da lunedì 7 aprile prossimo.

The Couple, Jasmine Carrisi: "Amanda Lecciso, mia zia, mi ha fatto venire voglia di buttarmi in questo reality"

Il nuovo programma, condotto da Ilary Blasi, inserisce nel filone dei reality sentimentali, mettendo al centro coppie di concorrenti che devono affrontare sfide per mettere alla prova la loro sintonia, resistenza e complicità. Il meccanismo del gioco prevede che i partecipanti, formati in coppie (che possono essere fidanzati, amici o perfetti sconosciuti), affrontino prove fisiche, psicologiche e strategiche. Lo scopo è dimostrare di essere la coppia più affiatata e resiliente, superando le difficoltà imposte dal programma. Nel corso delle puntate, le dinamiche tra i concorrenti sono messe a dura prova: gelosie, strategie e alleanze giocano un ruolo cruciale nell’evoluzione delle relazioni. Il pubblico, inoltre, potrebbe avere un ruolo attivo nelle decisioni del gioco attraverso il televoto. S che per i concorrenti in gara ci sarà un montepremi stellare, una cifra mai vista prima: 1 milione di euro.

Tra i protagonisti ci sarà Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che ha confermato la sua partecipazioni oggi a Mattino 5. La 23enne originaria di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, parteciperà con il suo migliro amico, il makeup artist Pierangelo Greco.

Nel talk show di Federica Panicucci, Jasmine ha dichiarato:

"Sono molto tranquilla. Pensavo che sarei stata molto più in ansia e invece, molto felice. "

Le prove saranno sia fisiche che psicologiche. A tal proposto, la Carrisi ha detto:

Si è così. Testeranno anche il rapporto di coppia e l'affinità. Io e Pierangelo stiamo affinando una strategia da seguire anche se devo dire che le sfide fisiche mi spaventano molto"

La Panicucci ha chiesto a Jasmine se ha sentito qulalche consiglio da parte della zia, Amanda Lecciso, che ha partecipato all'edizione appena conclusa del Grande Fratello:

"Si devo dire che è stata molto d'ispirazione perché vedere il suo percorso mi ha fatto venire voglia di buttarmi in questo reality. Mi sta dando una grande mano, la chiamo tutti i giorni. Mi ha detto di pesare le parole, di riflettere prima di parlare e poi mi ha detto di essere neutrale e non schierarmi se si creano fazioni".

La conduttrice, ha poi dato qualche anticipazioni sul nuovo reality show targato mediaset;: