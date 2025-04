The Couple, Irma Testa contro i fratelli Mileto: ecco cosa è successo dopo la diretta

News VIP

Delusa dalla nomination ricevuta durante l'ultima puntata di The Couple - Una vittoria per due, Irma Testa ha deciso di affrontare Danilo Mileto, rivelando di essersi sentita tradita da loro.

Le nomination della terza puntata di The Couple - Una vittoria per due hanno stravolto le dinamiche del gioco. Delusa e amareggiata dal comportamento assunto dai fratelli Mileto, la pugile Irma Testa ha deciso di affrontare Danilo subito dopo la diretta del reality game di Canale 5.

Irma Testa e Danilo Mileto a confronto

Ieri, lunedì 28 aprile 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di The Couple - Una vittoria per due, il reality game condotto da Ilary Blasi. A dover abbandonare definitivamente il gioco è stata la coppia formata dalle veline Elena Barolo e Thasi Wiggers, mentre al televoto finale per l'eliminazione sono finite le coppie formate da Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco e Lucia con Irma Testa.

Una nomination che ha profondamente ferito Irma che, dopo aver scoperto di essere stata nominata anche dai fratelli Mileto, ha completamente sbottato. "Ho fatto le mie scelte sulla base di quello che mi avevi detto. Ho convinto Laura e Giorgia e tu cambi idea cinque minuti prima di entrare in Confessionale?" ha dichiarato la pugile accusando Danilo di averla tradita e cambiato strategia all'ultimo momento "Avevo fatto i miei conti e mi sono fidata". Dispiaciuto, il ragazzo ha cercato di difendersi dalle accuse e a spiegarle la sua posizione, dicendosi anche confuso dalle varie dinamiche nate durante la puntata.

Il comportamento e malumore della Testa non è stato apprezzato da Manila Nazzaro e Laura Maddaloni. Se la moglie di Stefano Oradei ha cercato di calmare e far ragionare la concorrente campana, la sportiva si è schierata dalla parte di Danilo: "Irma deve capire che per il gioco non conta l'affetto, tutti possono essere nominati". Riusciranno a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente?

La delusione delle sorelle Testa

Dopo essersi duramente confrontata con Danilo Mileto, Irma Testa si è lasciata andare a uno sfogo con la sorella Lucia. Ripensando a quanto accaduto, non hanno nascosto la loro preoccupazione. Entrambe, infatti, reputano Jasmine Carrisi e Pierangelo Grego i più forti al televoto e, per contro, le loro possibilità sono quasi nulle. Tra le due, però, Lucia è convinta che tutto è possibile. Riusciranno a battere i loro avversari e continuare la corsa verso la vittoria finale?

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Elena Barolo e Thasi Wiggers, le coppie ancora in gara sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento con il reality game di Ilary Blasi è per il prossimo lunedì 5 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.