The Couple, Ilary Blasi svela cosa possiamo aspettarci dal nuovo programma: "Felice di rimettermi in gioco"

Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 6 aprile, Ilary Blasi ha svelato cosa prova al pensiero di tornare in tv alla conduzione di un nuovo programma, The Couple, e cosa possiamo aspettarci.

Tutto è pronto per il debutto di The Couple, il nuovo game show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L'ex moglie di Francesco Totti e conduttrice di alcuni dei programmi di maggior successo delle reti Mediaset negli scorsi anni è stata ospite a Verissimo, nella puntata di domenica 6 aprile, per raccontare a Silvia Toffanin cosa prova alla vigilia della sua nuova avventura in tv e cosa possiamo aspettarci da questo nuovo format.

The Couple, Ilary Blasi pronta a rimettersi in gioco con un nuovo format

The Couple prenderà avvio lunedì 7 aprile su Canale 5 e alla conduzione, dopo oltre un anno di assenza da Canale 5, tornerà Ilary Blasi. La conduttrice si è raccontata a Verissimo, svelando cosa possiamo aspettarci sul nuovo format, nel quale 8 coppie formate da amici, parenti, innamorati o nemici si metteranno alla prova con sfide di ogni tipo, per riuscire a vincere il ricco montepremi di 1 milione di euro.

Alla sua amica storica ed ex collega, Blasi ha rivelato di essere molto felice di rimettersi in gioco e con un game show - "tu sai quanto amo giocare" -. Ilary Blasi ha aggiunto che non vede l'ora di vedere come si comporteranno i concorrenti del cast di The Couple e che sono tutti molto emozionati, perché sarà un programma che permetterà loro di mettersi alla prova, con sfide di ogni tipo.

Ironica e pungente, Ilary Blasi ha ammesso di non avere alcun rimpianto nella sua vita, anche se "c'è sempre tempo" e ha raccontato qualche retroscena sulla sua storia d'amore con Bastian Muller: "Siamo molto bilanciati, lui mi rende felice, sto bene e mi sento sicura". Anche se ancora non ha imparato bene il tedesco, giusto "buongiorno e buonanotte, secondo me non si capiscono manco tra di loro". Per la conduttrice c'è stato anche un tenero video messaggio da parte di Alvin, suo storico inviato durante le edizioni dell'Isola dei Famosi da lei condotte e che ha anticipato che torneranno insieme sul palco di Battiti Live la prossima estate.

The Couple, cosa possiamo aspettarci dal nuovo programma?

The Couple prenderà il via lunedì 7 aprile, con un format nuovo e del tutto inedito per la nostra tv. Il programma rappresenta una vera e propria evoluzione del classico GF, proponendo una dinamica di gioco originale che ruota attorno al concetto di coppia. Le coppie in gara non dovranno essere necessariamente sentimentali: il legame può essere di qualsiasi tipo – amicizia, parentela, complicità o anche solo una conoscenza significativa. Ma tutte saranno guidate dal medesimo desiderio: vincere il ricco montepremi di 1 milione di euro.

Le puntate saranno trasmesse in diretta e redenderanno ancora più interessanti gli imprevisti. La location sarà quella del GF, anche se subirà qualche modifica nell'arredamentto. Lo studio televisivo sarà invece completamente diverso da quello usato da Alfonso Signorini negli ultimi sei mesi. A svelare i nomi dei primi sette concorrenti è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Salvo smentite e imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbero partecipare Brigitta con Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con il compagno Stefano Oradei, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo (entrambe ex veline di Striscia la Notizia), Jasmine Carrisi con il suo migliore amico Pierangelo Greco.

Ma, secondo Davide Maggio, potremmo vedere nel programma anche Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. A completare la squadra che affiancherà Ilary Blasi alla conduzione troveremo in studio come opinionistila regista e attrice Simona Izzo e il noto coreografo internazionale Luca Tommassini.