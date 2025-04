The Couple, Ilary Blasi: "Sono felice di rimettermi in gioco. Ci sono tanti soldi in ballo, mi aspetto..."

News VIP

Cala il sipario sul Grande Fratello e cresce l'attesa per The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che partirà il prossimo lunedì 7 aprile 2025.

Manca davvero pochissimo alla prima puntata di The Couple, che andrà in onda lunedì 7 aprile 2025. Al timone l'amatissima Ilary Blasi, che in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato tutte le emozioni prima del grande debutto e svelato qualche anticipazione sul nuovo reality show di Canale 5.

Le confessioni di Ilary Blasi su The Couple

Dopo 196 giorni è calato il sipario sul Grande Fratello, che ha visto trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi. La concorrente romana ha battuto al televoto finale la favorita Helena Prestes, aggiudicandosi così il montepremi finale. A partire da lunedì prossimo la Casa più spiata d'Italia tornerà a popolarsi con i concorrenti di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'amatissima conduttrice romana ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto e svelato qualche indiscrezione in merito al nuovo e attesissimo reality show di Canale 5. La Blasi ha rivelato di essere pronta a rimettersi in gioco e spiegato come sarà strutturata la trasmissione:

Sono felice di rimettermi in gioco, ma nello stesso tempo mi sento un po’ arrugginita. È un reality game, il focus sono i giochi e le sfide. Stiamo parlando di intrattenimento, quindi divertente, leggero, ma anche con una parte più “intensa”. Parliamoci chiaro: ci sono tanti soldi in ballo, quindi le dinamiche cambiano, ci saranno anche delle discussioni da affrontare. Mi aspetto un programma variegato, insomma.

Un gioco a cui la stessa Ilary ha ammesso che le sarebbe piaciuto partecipare, magari in coppia con qualcuno sveglio e pronto a livello fisico, ma soprattutto mentale. A proposito della location di The Couple, invece, la conduttrice romana ha confessato:

La location sarà segreta: dovrete seguirci per capire dove saranno le coppie. Può darsi pure che li abbia chiusi a casa mia: ho tanto spazio! Con chi parteciperei? Qualcuno intelligente, sveglio. Più che a livello fisico, deve essere forte mentalmente. Sceglierei uno dei miei due cognati o Nicola Savino. Secondo me va bene perché è sveglio, conosce le dinamiche dei giochi, presenta i quiz.

Le coppie di The Couple

Lunedì 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 partirà The Couple, il nuovo e attesissimo reality show condotto da Ilary Blasi. Le otto coppie in gara vivranno isolate dal mondo esterno nella Casa del Grande Fratello e ogni settimana dovranno affrontare prove di resistenza e strategia per rimanere nel gioco. La coppia vincitrice si porterà a casa un milione di euro. Al momento, però, non è ancora chiaro se la metà del montepremi finale sarà devoluto in beneficenza.

Ma chi saranno i concorrenti del nuovo reality show di Canale 5? A svelare i nomi dei primi sette concorrenti di The Couple è stato Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo quanto riportato dal noto settimanale, parteciperanno al programma: Brigitta con Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con il compagno Stefano Oradei, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo (entrambe ex veline di Striscia la Notizia), Jasmine Carrisi con il suo migliore amico Pierangelo Greco.