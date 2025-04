News VIP

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello. Al televoto ha battuto Helena Prestes con il 52%.

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello.

Grande Fratello, vince Jessica Morlacchi

Jessica Elisa Giorgia Morlacchi, nata a Roma il 17 luglio 1987, è una cantante, bassista e personaggio televisivo italiano. Salita alla ribalta nel 2001 come voce dei Gazosa, ha proseguito la sua carriera da solista dopo lo scioglimento della band, prendendo parte a diverse competizioni musicali e pubblicando il suo primo EP, Amo il sole. Jessica si avvicina alla musica sin da bambina, grazie alla passione trasmessa dal padre e dalla sorella. A soli sette anni inizia a suonare il basso e, più tardi, a diciassette anni, si dedica anche al canto. Nel 1998 forma la sua prima band, gli Eta Beta, che in seguito cambiano nome in Zeta Beta e infine, nel 2000, diventano ufficialmente i Gazosa.

Il gruppo ottiene il suo primo grande successo al Festival di Sanremo 2001, vincendo nella categoria Nuove Proposte con il brano Stai con me (Forever). Tuttavia, è con il singolo www.mipiacitu che raggiungono la notorietà assoluta, diventando uno dei tormentoni dell'estate. Nel 2002 tornano a Sanremo con Ogni giorno di più, ma l’anno successivo Jessica sceglie di lasciare la band per intraprendere la carriera da solista. Dopo l’addio ai Gazosa, Jessica avvia un’intensa attività live e nel 2005 duetta con Marco Masini al Festival di Sanremo, interpretando una versione acustica di Nel mondo dei sogni, inserita nell’album Il giardino delle api. Nel 2006 firma un contratto con l’etichetta MBO e pubblica il suo primo singolo, Un bacio senza fine, seguito nel 2007 da Pensieri timidi, che anticipa l’EP Amo il sole, uscito nel 2012. Nel frattempo, partecipa a vari eventi musicali e nel 2013 entra nel cast del talent The Voice of Italy, nella squadra di Riccardo Cocciante, venendo eliminata ai Live Show. Negli anni successivi continua a pubblicare singoli, tra cui L’amore è un’illusione (2019) in collaborazione con il rapper Endi e Cadillac, scritto con Marco Canigiula. Nel 2022 rilascia Il mio concetto di tutto e Domino, mentre nel 2023 pubblica Nella playlist dei tuoi pensieri con Luci al neon, oltre a reinterpretare Se m’innamoro dei Ricchi e Poveri.

Nel 2019 partecipa come concorrente al programma Ora o mai più, condotto da Amadeus su Rai 1, dove viene seguita dal coach Red Canzian. Arriva seconda, presentando il suo inedito Senza ali e senza cielo. Nello stesso anno prende parte alla nona edizione di Tale e Quale Show e pubblica il singolo 10 PM. In diverse interviste ha raccontato le difficoltà vissute dopo il successo giovanile con i Gazosa, rivelando di aver affrontato attacchi di panico e depressione per oltre dieci anni. Dal 2020 al 2023 entra a far parte del cast fisso del talk show pomeridiano Oggi è un altro giorno su Rai 1. Durante una puntata del 2022, subisce una molestia in diretta TV da parte del cantante Memo Remigi, che viene poi rimosso dal programma.

Nel 2024, Jessica diventa una delle concorrenti della diciottesima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. Dopo essersi ritirata nel corso della ventunesima puntata, viene ripescata alla venticinquesima, tornando in gara e vincendo il reality show.

Grande Fratello: vince Jessica Morlacchi, la classifica finale

Grande Fratello: la Classifica Finale

Jessica Morlacchi Helena Prestes Chiara Cainelli Lorenzo Spolverato Zeudi Di Palma

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .