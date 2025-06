The Couple, ex concorrente si sbilancia sul Grande Fratello e L'Isola dei Famosi: "Ecco cosa penso"

News VIP

Andrea Tabanelli ha ricordato la sua esperienza nella Casa di The Couple - Una vittoria per due in coppia con Antonino Spinalbese e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello e L'Isola dei Famosi.

Andrea Tabanelli è stato uno dei concorrenti della prima stagione di The Couple - Una vittoria per due. Raggiunto dai microfoni di LolloMagazine, il calciatore ha ricordato la sua breve esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi e detto la sua sul Grande Fratello e L'Isola dei Famosi.

Le confessioni di Andrea Tabanelli

La prima edizione di The Couple - Una vittoria per due è stata un vero e proprio flop in termini di ascolti. Ascolti davvero molto bassi che hanno portato Mediaset a prendere una drastica decisione: chiudere in anticipo il reality show condotto da Ilary Blasi, annullare la messa in onda della finale e donare il montepremi da un milione di euro all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

A commentare la chiusura anticipata del nuovo reality show di Canale 5 ci ha pensato l'ex concorrente Andrea Tabanelli. In un'intervista rilasciata ai microfoni di LolloMagazine, il calciatore e DJ ha ricordato la sua breve esperienza nella Casa di The Couple, che ha condiviso con il noto hair stylist Antonino Spinalbese:

È stata un’esperienza che rifarei. Io e Antonino siamo stati gli unici a esultare, perché finalmente eravamo liberi! È stato un peccato per il premio finale, motivo per cui eravamo in corsa, però per me è stata veramente dura rimanere chiuso là dentro. Antonino è un ragazzo speciale! Il suo vissuto e come affronta oggi la vita mi hanno portato ad apprezzarlo ancora di più e a volergli più bene. Ci sentiamo spesso e penso continueremo a farlo; purtroppo, abitiamo lontani e tra lavoro, figli e fidanzate non è facile incontrarsi. Non appena ci sarà occasione, lo faremo sicuramente.

Andrea Tabanelli svela se parteciperebbe mai al Gf e L'Isola dei Famosi

Dopo aver commentato la chiusura anticipata di The Couple - Una vittoria per due e fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa in coppia con Antonino Spinalbese, Andrea Tabanelli ha parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, rivelando il suo pensiero su una delle coppie più amate dell'ultima edizione, e a L'Isola dei Famosi:

Il Gf la vedo dura, non sarei entusiasta a chiudermi là dentro per mesi e mesi. Magari, insieme alla mia ragazza, potrei accettare (sorride, ndr). Helena e Javier ho visto che sono stati molto criticati; però, non mi sento di esprimere un giudizio su una vicenda che non ho seguito bene [...] L'Isola mi attira come esperienza anche se mi spaventa il fatto di mangiare così poco. Soffrirei veramente molto perché sono una buona forchetta! Ho visto che molti si sono ritirati, quest’anno deve essere davvero dura.