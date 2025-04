The Couple, Elena Barolo si sbilancia su Laura Maddaloni: "Non mi fido perché..."

News VIP

Nella Casa di The Couple sono nate le prime simpatie e antipatie. L'ex velina Elena Barolo, infatti, non è riuscita a nascondere i suoi dubbi e perplessità sul comportamento della sportiva Laura Maddaloni.

Lunedì 14 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due. Al timone del nuovo reality game Ilary Blasi, che sarà accompagnata in questa nuova avventura televisiva dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini.

I dubbi di Elena Barolo su Laura Maddaloni

Cresce l'attesa per la nuova puntata di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. 8 coppie di concorrenti in gioco, legate da vincoli di affetto o parentela, chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di 1 milione di Euro: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

Tra i concorrenti in gara anche Elena Barolo e che, a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa, sembra essersi fatta già un'idea ben precisa su Laura Maddaloni. Parlando con la sua compagna di gioco, Thais Wiggers, l'ex velina bionda di Striscia la Notizia ha ammesso di non riuscire a fidarsi della judoka: "Laura è molto spigolosa. Lei è una che dice una cosa, ti giri e ne dice un’altra".

Un pensiero che non è stato condiviso da Thais, che ha invece invitato l'amica a non giudicare subito gli altri concorrenti di The Couple. La Barolo, però, è rimasta ferma sulla sua posizione. Secondo lei, Laura è molto furba e sta anche in un certo senso plasmando a sua immagine e somiglianza Giorgia Villa: "Nella lotta devi ingannare l’avversario. Quante volte si fanno le finte in questi sport? Si fanno tante volte". Sarà davvero come dice l'ex velina?

Flirt in corso tra Antonino e Jasmine?

Dopo solo pochi giorni dall’inizio di The Couple - Una vittoria per due, la convivenza forzata si sta già rivelando molto interessante. Nella Casa sembrano nate le prime simpatie e, in particolare, non è passata inosservata la complicità tra l'hairstylist Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, infatti, nelle ultime ore Antonino e Jasmine si sarebbero avvicinati moltissimo e così sarebbe scattato un bacio tra loro. Al momento manca il video ufficiale del tenero momento tra i due concorrenti del reality game, ma siamo certi che Ilary Blasi non perderà l'occasione di affrontare la questione nella prossima diretta. Viste le ultime dichiarazioni dell'ex di Belen Rodriguez, che ha confessato a Laura Maddaloni di essere single, chissà che questo non possa essere l’inizio di una nuova storia d'amore. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni!