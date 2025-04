The Couple, Elena Barolo e Thais Wiggers dopo la diretta: "Si sono formati dei gruppi"

News VIP

Subito dopo la puntata di The Couple - Una vittoria per due, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers hanno commentato la scelta delle altre coppie di mandarle al televoto.

L'ultima puntata di The Couple - Una vittoria per due ha visto trionfare le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. In nomination invece sono finite due coppie: quella formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e quella formata dalle ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, che si sono lasciate andare a un amaro sfogo dopo la diretta.

Lo sfogo di Elena Barolo e Thais Wiggers dopo la puntata di The Couple

Ieri, lunedì 14 aprile 2025, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due, il reality game condotto da Ilary Blasi. Una puntata scoppiettante, ricca di emozioni e in cui si sono tenute le prime nomination di questa edizione. I concorrenti sono stati infatti chiamati per votare e ad avere la peggio sono state le coppie formate da Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Chi verrà eliminato e chi, invece, potrà continuare il sogno di vincere un milione di euro?

Le Nomination della seconda puntata del reality game di Canale 5 hanno stravolto gli equilibri nella Casa. Tra riflessioni, dubbi e malumori, c’è infatti chi ha iniziato a mettere in discussione le dinamiche del gruppo. Dopo essersi confrontate con Pierangelo, le due ex veline di Striscia la Notizia hanno ripensato a tutto quello che è successo in diretta.

Se Elena si è domandata se le sue affermazioni su Laura Maddaloni possano aver influenzato alcune scelte, Thais si è lasciata andare a uno sfogo in cui non ha nascosto la sua delusione: "Ci sono i gruppi. Noi non abbiamo fatto gruppo. Sappiamo che c’è un gruppo che ci ha nominato. A me rode parecchio, ma dobbiamo affrontarlo a testa alta". Un pensiero che è stato condiviso anche dalla sua compagna di gioco: l’unico modo per andare avanti è farlo a testa alta.

Manila Nazzaro replica alle accuse del suo ex Lorenzo Amoruso

La seconda puntata di The Couple è stata ricca di emozioni e di sfide che hanno messo a dura prova tutti i concorrenti. Se nel primo appuntamento avevano trionfato Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, ieri sera hanno conquistato l'immunità le sorelle Boccoli. Al momento, quindi, Benedicta e Brigitta hanno un totale di 4 chiavi, tutte le altre coppie due, tranne i fratelli Mileto che restano a zero.

Nel corso della diretta non sono mancati gli scontri e le sorprese. Irma e Lucia Testa si sono raccontate a cuore aperto e hanno avuto la possibilità di riabbracciare la loro mamma. Spazio al gossip con Manila Nazzaro, che è finita al centro delle polemiche dopo aver rivelato alcuni dettagli inediti circa la sua storia d'amore con Stefano Oradei. "Immaginavo che sarebbero usciti questi titoli" ha esordito la showgirl che si è poi subito difesa dalle accuse del suo ex Lorenzo Amoruso "Io sono stata sempre una grande signora nel non raccontare il perché ho allontano me e i miei figli da quella persona, non c'erano dei comportamenti corretti in quella casa. E non aggiungo altro, fossi in lui non parlerei oltre perché Stefano ha salvato me e la mia famiglia".

Cosa sarà davvero successo tra Amoruso e la Nazzaro? L'uomo deciderà di replicare nuovamente sui social? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, che andrà in onda lunedì 21 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.