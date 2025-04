The Couple: Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

News VIP

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi!

Scopriamo qualcosa in più su Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che sta per partecipare al nuovo reality show di Canale 5, The Couple!

Jasmine Carrisi: Età e Famiglia della Concorrente di The Couple

Jasmine Carrisi è nata a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, in Puglia, il 15 giugno 2001; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 23 anni. I suoi genitori sono due volti più che noti del mondo dello spettacolo italiano, ossia il cantante Al Bano Carrisi e la showgirl Loredana Lecciso. Suo fratello minore è Al Bano Junior, ma ha più fratellastri, ossia i figli che l'artista pugliese ha avuto con la prima moglie, Romina Power - Yari, Cristel, Romina junior -, ed la figlia che la soubrette pugliese ha avuto con Fabio Cazzato - Brigitta -.

The Couple: La carriera di Jasmine Carrisi

Jasmine ha debuttato nel mondo del cinema nel 2018, quando si è calata nei panni di Isabella d'Aragona nel film La dama e l'ermellino di Lorenzo Raveggi. Lo stesso anno, ha accompagnato suo padre, Al Bano, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2020, invece, ha esordito come cantante, provando a seguire le orme paterne, pubblicando il singolo Ego. Nel 2023 ha partecipato a Il cantante mascherato, celebre trasmissione di Rai 1, come "mascherato per una notte". Sempre nel 2023 ha pubblicato altri brani, come Superlove, mentre nel 2025 è uscita la sua prima canzone in spagnolo, Non adesso. La sua esperienza televisiva più significativa, però, risale al 2020, quando è stata coach, insieme al papà, di The Voice Senior, amato programma di Rai 1. Ad oggi, invece, è una concorrente ufficiale di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Jasmine sta però anche continuando a studiare, ma presso un'università online, in modo tale da poter portare avanti parallelamente la sua carriera artistica.

Instagram e Vita Sentimentale di Jasmine Carrisi

Il suo profilo Instagram ufficiale è @jasminecarrisi, seguito attualmente da 127.000 follower. Qui non ci sono post che testimoniano una sua relazione amorosa, quindi dovrebbe essere single; tuttavia, ha avuto qualche storia importante, come ad esempio quella con Giuseppe Gaggiula, un ragazzo poco più grande di lei che sta intraprendendo la carriera politica, oppure Pierangelo Greco, tiktoker che ha poi scoperto di essere omosessuale. I due sono rimasti molto amici, tanto che parteciperanno insieme a The Couple.