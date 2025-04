The Couple, Brigitta Boccoli rivela: "Voi siete la coppia più forte qui dentro" (VIDEO)

News VIP

Cambiano le alleanze e le dinamiche nella casa di The Couple - Una Vittoria per Due. Manila Nazzaro, Stefano Oradei e le sorelle Boccoli a confronto tra strategie e percezioni dei compagni di gioco.

La terza puntata di The Couple - Una vittoria per due è stata annullata per l'improvvisa scomparsa di Papa Francesco. Intanto, nella Casa, le otto coppie del reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi stanno continuano a conoscersi e studiarsi durante la convivenza forzata in casa.

Nuove alleanze nella Casa di The Couple

Il clima nella Casa di The Couple - Una vittoria per due si fa sempre più acceso. Tra strategie, alleanze e incoraggiamenti sinceri, le dinamiche sembrano pronte a cambiare. Le sorelle Boccoli insieme a Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono confrontati sulle loro percezioni dei compagni di gioco e sulle Nomination, ormai sempre più imminenti.

Senza troppi giri di parole, Manila ha ammesso di avere molte vibrazioni contrastanti, ma allo stesso tempo un'idea abbastanza chiara sugli altri concorrenti: "Qui c’è un gioco, e il gioco inevitabilmente trasforma le persone, al di là delle intenzioni". Per quanto riguarda le Nomination, invece, la bionda showgirl ha sottolineato che tutti, prima o poi, dovranno affrontare il televoto. Secondo Brigitta e Benedicta, la coppia dei due innamorati è la più forte del reality game di Canale 5: "Io credo che voi siate la coppia più forte qui dentro, ma anche la più amata".

Le due coppie hanno poi concordato sul fatto che sia impossibile decidere in anticipo chi votare: semmai, si può scegliere chi non votare per proteggerlo. Benedicta ha dichiarato che potrebbe votare il più debole per paura di finire in Nomination contro il più forte, e ammesso di temere Irma e Lucia Testa. Secondo la Nazzaro, invece, la loro diversità è proprio ciò che le rende così divertenti e amate nella Casa di The Couple: "Quello che percepiamo qui dentro non corrisponde sempre a come siamo visti fuori. Voi siete un mito qui dentro". Sarà così anche fuori?

The Couple a rischio chiusura anticipata?

The Couple - Una vittoria per due era nato con grandi ambizioni, ma si sta rivelando un altro flop. La seconda puntata, infatti, ha conquistato a malapena il 13%, intrattenendo solo un milione e mezzo di telespettatori e, per questo motivo, si vocifera sempre più insistentemente di una possibile chiusura anticipata del reality game condotto da Ilary Blasi.

A lanciare l'indiscrezione via Substack è stato Hit, che tramite la sua newsletter ha scritto: ‭"In principio le puntate previste erano otto, ma alla luce degli ascolti tutt'altro che brillanti, il reality show che avrebbe dovuto traghettare il pubblico fan dei reality show di Canale 5 verso L'Isola dei Famosi, potrebbe chiudere prima". Se così fosse, la trasmissione di Canale 5 potrebbe concludersi già lunedì 5 maggio. Ricordiamo che le otto coppie in gioco sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, le due ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, le sorelle Lucia e Irma Testa, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi.