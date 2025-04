The Couple: Antonino Spinalbese tra i concorrenti del reality game, le ultime indiscrezioni sul cast

News VIP

Il cast della prima e attesissima stagione di The Couple - Una vittoria per due inizia a prendere forma. Stando alle ultime indiscrezioni, Antonino Spinalbese sarà un concorrente del nuovo reality game di Canale 5.

Fervono i preparativi per la nuova e attesa stagione di The Couple - Una vittoria per due. La prima puntata del nuovo reality game condotto dall'amatissima Ilary Blasi andrà in onda lunedì 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Otto coppie in gara, ma un solo vincitore che si porterà a casa un montepremi da urlo: un milione di euro!

Antonino Spinalbese nel cast di The Couple

A distanza di una settimana dalla finale del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi, lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5 partirà ufficialmente The Couple - Una vittoria per due. Otto coppie in gara che vivranno isolate dal mondo esterno e ogni settimana dovranno affrontare prove di resistenza e strategia per rimanere il gioco. Ma da chi sarà formato il cast ufficiale del nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi?

A svelare i nomi dei primi sette concorrenti è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Salvo smentite e imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbero partecipare Brigitta con Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con il compagno Stefano Oradei, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo (entrambe ex veline di Striscia la Notizia), Jasmine Carrisi con il suo migliore amico Pierangelo Greco. Ma le sorprese non sono finite. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, pare che nel cast dell'atteso reality game ci sarà anche Antonino Spinalbese. "Siamo in grado di svelarvi in anteprima l’identità del primo concorrente ancora ‘spaiato’. Nel cast del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci sarà Antonino Spinalbese" si legge sul portale.

Per l'ex compagno di Belen Rodriguez, quindi, si tratta di un vero e proprio ritorno a Casa visto che la location di The Couple è la stessa del GF, ma riadattata. Per chi non lo sapesse, il noto parrucchiere ha partecipato alla settima e discussa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma se la presenza di Antonino dovesse essere confermata, chi potrebbe essere il suo partner nel gioco?

I possibili opinionisti di The Couple

Mancano davvero pochi giorni alla partenza di The Couple - Una vittoria per due. Al timone troveremo l'amatissima Ilary Blasi che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto e svelato qualche piccola anticipazione in merito al nuovo reality game di Canale 5.

"Sono felice di rimettermi in gioco, ma nello stesso tempo mi sento un po’ arrugginita. È un reality game, il focus sono i giochi e le sfide" ha dichiarato la Blasi, che ha poi svelato che le sarebbe piaciuto partecipare al programma come concorrente, magari in coppia con qualcuno sveglio e pronto a livello fisico, ma soprattutto mentale: "Parliamoci chiaro: ci sono tanti soldi in ballo". Ma chi saranno gli opinionisti? Sempre secondo Davide Maggio, accanto alla conduttrice ci saranno la regista e attrice Simona Izzo e il noto coreografo internazionale Luca Tommassini. Per saperne di più non ci resta che attendere la prima puntata, che andrà in onda il prossimo lunedì 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.