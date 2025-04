The Couple, Antonino Spinalbese sotto attacco durante la puntata: Ilary Blasi svela la sua strategia

News VIP

Nella puntata di The Couple si Canale 5, Antonino Spinalbese si difende dalle critiche mentre Ilary Blasi svela la sua strategia.

È andata in onda la nuova puntata di The Couple e non sono mancati i colpi di scena, come l’eliminazione di Thais Wiggers ed Elena Barolo. Nel corso della diretta, Antonino Spinalbese ha ascoltato le critiche che gli sono state mosse nel corso della settimana e ha replicato, mentre Ilary Blasi ha svelato la sua strategia.

The Couple, tutti contro Antonino Spinalbese

Nel corso della nuova puntata di The Couple, in onda in prima serata su Canale 5, Antonino Spinalbese è tornato al centro delle polemiche. Dopo aver salutato Thais Wiggers ed Elena Barolo, eliminate della settimana perdendo al televoto contro Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, Ilary Blasi ha mostrato le lamentele dei concorrenti contro l’ex compagno di Belen Rodriguez. Antonino è finito nel mirino dei giovani concorrenti, soprattutto dopo uno scontro con Pierangelo, ma in generale sembra che nessuno si fidi realmente di lui e della sua strategia.

Del resto Spinalbese sa come muoversi in un reality show, avendo fatto esperienza al Grande Fratello Vip, e poi ha un carattere enigmatico che si espone ma non troppo, che discute ma è poi pronto a fare pace, che lancia il sasso e poi fa cadere la questione nel dimenticatoio. Insomma, è chiaro che l’hair stylist sia un abile giocatore oltre che un temibile avversario, e questo lo ha fatto notare anche l’opinionista Luca Tommasini il quale ha ammesso che, come concorrente, avrebbe un certo timore di Antonino. Ma come ha replicato lui dopo aver visto il video? Scopriamolo insieme.

The Couple, Antonino replica alle critiche: Blasi incalza

Dopo aver scoperto tutte le critiche che i concorrenti di The Couple gli hanno rifilato nel corso degli ultimi giorni, Antonino Spinalbese è rimasto perfettamente calmo e ha spiegato di aver adottato un determinato atteggiamento perché per lui è importante non fare brutta figura, molto più del montepremi da un milione di euro. Ci crediamo? A svelare la strategia dell’ex compagno di Belen Rodriguez ci ha pensato Ilary Blasi, che ha fatto notare a tutti:

“Ho idea non abbiate ancora capito la strategia messa in atto da Antonino Spinalbese. Voi gli dite le cose e lui le lascia sempre cadere nel vuoto. Riesce sempre a farvi innervosire ragazze”.

A questa affermazione, Antonio ha sorriso sornione, confermando insomma che la sua strategia è proprio quella di non replicare mai fino in fondo alle critiche ed evitare lo scontro, lasciando così insoddisfatto il concorrenti di turno che se la prende con lui. Una strategia che ripagherà? Sicuramente gli ha evitato la Nomination, dato che al televoto sono andati Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, e le sorelle Testa.