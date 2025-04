The Couple, Antonino Spinalbese nel mirino dei giovani concorrenti: "Se lo nominiamo è perché..." (VIDEO)

News VIP

Le sorelle Testa e gli altri giovani concorrenti di The Couple - Una vittoria per due si confrontano su affinità, Nomination e non perdono occasione di rivelare il loro pensiero su Antonino Spinalbese!

Cresce l'attesa per la terza puntata di The Couple – Una Vittoria per Due, che andrà in onda il prossimo lunedì 28 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Antonino Spinalbese è finito nel mirino degli altri giovani concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi.

Le confessioni dei giovani concorrenti su Antonino Spinalbese

La prima e inedita edizione di The Couple - Una vittoria per due si sta rivelando un disastro in termini di ascolti. A tre settimane dal debutto, il nuovo reality game di Canale 5 non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico e rischia la chiusura anticipata. Intanto i giovani concorrenti di The Couple, ignari di tutto quello che sta succedendo fuori dalla Casa, si sono nuovamente riuniti per commentare le dinamiche, i rapporti e la loro evoluzione.

In compagnia di Giorgia Villa, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, le sorelle Testa sono tornate a parlare anche delle Nomination della prossima puntata. Tra le due, Irma ha ammesso di essere consapevole di non aver trovato una certa affinità con Antonino Spinalbese: "Io ci provo fino all’ultimo a creare un legame, a intavolare un discorso serio, poi se non succede, almeno ci ho provato. Eppure penso di avere molto di cui parlare con lui". Un pensiero condiviso anche dal make-up artist pugliese, che ha riconosciuto in lui un cambiamento.

Leggi anche Scoppia la lite tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi durante un'intervista

Jasmine, invece, è stata più diplomatica e ci ha tenuto a sottolineare come i suoi compagni di avventura siano persone con cui si può parlare di tutto. "È una questione di feeling" hanno ribadito le sorelle Testa, che ci hanno tenuto a chiarire la loro posizione nei confronti di Spinalbese. "Io penso che sia un ragazzo super intelligente, bellissimo, un papà eccezionale e molto sensibile. Se lo nomino, è solo perché lo sento molto distante da me" ha dichiarato Lucia, chiarendo che, se Antonino dovesse ricevere i loro voti in Nomination, non sarebbero per dei motivi legati alla sfera personale "Fuori da qui sono alla costante ricerca di persone come lui, interessanti come lui. Ci sono molte cose che non capisco di lui, ma va bene così".

The Couple torna lunedì sera su Canale 5

La morte di Papa Francesco ha portato a un cambio totale dei palinsesti delle principali reti televisive. Tra questi anche The Couple - Una vittoria per due. La terza puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, rimandata a causa della scomparsa del Pontefice nella giornata di lunedì 21 aprile, andrà in onda il prossimo lunedì 28 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Cosa succederà nel nuovo appuntamento? In nomination, e quindi a rischio eliminazione, ci sono due coppie: quella formata dalle ex veline Elena e Thais e quella formata da Jasmine e Pierangelo. Chi uscirà dal gioco, rinunciando al ricco montepremi? Ricordiamo che le otto coppie in gara sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.