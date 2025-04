The Couple, Antonino Spinalbese: "Non ho mai tradito in vita mia, ma non so con certezza se ho le corna"

News VIP

Confessioni e retroscena inediti nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Ecco cosa ha rivelato l'hairstylist Antonino Spinalbese sull'amore e sulle sue storie passate.

La terza puntata di The Couple - Una vittoria per due non è andata in onda ieri per la scomparsa di Papa Francesco. Nell'attesa, nella Casa, Antonino Spinalbese e gli altri concorrenti del reality game di Canale 5 hanno discusso di tradimenti tra diverse opinioni e confessioni inedite.

La confessione di Antonino Spinalbese

Tempo di confessioni e confronti nella Casa di The Couple - Una vittoria per due con i concorrenti che hanno parlato di amore e tradimenti. Se per Manila Nazzaro e Laura Maddaloni quando si è innamorati non si hanno occhi per nessuno, per Benedicta Boccoli bisognerebbe essere molto più realistici: "In rapporti di anni, delle corna possono accadere. Poi le corna vanno sapute fare. Non bisogna far male all’altro. Io nella fedeltà per tutta la vita non ci credo". A dire la sua anche Antonino Spinalbese, che ha condiviso un'esperienza personale, rivelando di non aver mai tradito ma di sospettare di essere stato tradito:

Io non ho mai tradito in vita mia, ma non so con certezza se ho le corna, ma penso di sì. Non ho mai cercato la certezza e non mi focalizzo nel volerlo scoprire, non è questo quello che fa o meno l’amore. In passato durante una mia relazione ho avuto un’esperienza particolare. Io mi ero fissato con un’altra persona e ne ho parlato con la mia ragazza. Quella volta ho capito che parlare è fondamentale. Ho avuto il coraggio di dirlo e ho capito che dialogare e aprirsi è importante.

Riguardo all'eventualità di essere tradito, Spinalbese ha anche rivelato di credere nel perdono, soprattutto all'interno di storie d'amore durature. Antonino ha poi invitato tutti i suoi compagni di gioco a riflettere su quanto peso si dia a un tradimento fisico. Per l'ex di Belen Rodriguez, se l'amore è forte e vero, può sopravvivere anche a un "errore":

Io credo nel perdono. Se dovesse accadere qualcosa di fisico, ma la mia storia è fatta di amore, condivisione, progetti, allora perdonerei. Uno si può far prendere dal fisico. Io cosa faccio, butto via tutto per dei tradimenti e poi rimango anni a pensare a lei e dirmi 'Se avessi perdonato?'.

The Couple a rischio chiusura anticipata

Cambia il palinsesto Mediaset alla luce della scomparsa di Papa Francesco. La morte del Pontefice, annunciata ufficialmente nella mattinata di ieri lunedì 21 aprile 2025,​ ha spinto le principali reti televisive italiane a modificare immediatamente i palinsesti per dare spazio all’informazione e a speciali tributi.

In seguito alla notizia del lutto, Mediaset ha deciso di annullare l’appuntamento di The Couple - Una vittoria per due. Intanto si vocifera sempre più insistentemente di una possibile chiusura anticipata del reality game condotto da Ilary Blasi per i bassi ascolti. La seconda puntata, infatti, ha conquistato a malapena il 13%, intrattenendo solo un milione e mezzo di telespettatori. Cosa succederà? Ricordiamo che le otto coppie in gioco sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Thais Wiggers ed Elena Barolo, Lucia e Irma Testa, Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto e Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi.