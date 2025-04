Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Deluso da alcuni ex concorrenti del GF, sono spariti dopo il programma"

News VIP

Lorenzo Spolverato, in una diretta Instagram ieri sera, ha parlato del comportamento di alcuni suoi ex compagni d'avventura al Grande Fratello, confessando di essere rimasto molto deluso.

Dopo la fine del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è trovato di fronte a una realtà che non immaginava: dentro la Casa aveva stretto legami che – al di fuori dello studio televisivo – in parte non sono sopravvissuti al distacco dalle telecamere. In una diretta Instagram di ieri sera, oltre a parlare del confronto avvenuto con Shaila Gatta, il modello ha espresso tutta la sua delusione nei confronti di chi, secondo lui, lo ha “abbandonato” una volta spenta la luce dei riflettori.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Sono rimasto molto deluso da alcune persone, alcuni concorrenti che poi alla fine dell’esperienza in qualche modo sono sparite del tutto"

Spolverato ha sottolineato come l’esperienza del reality crei un microcosmo a sé, fatto di complicità e intimità forzata, che si percepisce solo dopo l’uscita:

“Ci sono cose che si vedono solo quando il programma è finito. Non parla di Shaila, questo discorso mettiamolo da parte, voglio dedicarmi a delle amicizie, delle conoscenze che ho fatto all’interno della casa del Grande Fratello e anche voi mi avete aiutato a capire alcune cose.”

La “bolla” del GF, spiega, acuisce i rapporti: "Dentro non vedi delle cose", ovvero le dinamiche più sottili che si rivelano solo quando ci si ritrova liberi dalla pressione del gioco.

Pur riconoscendo la natura passeggera di molti rapporti nati in trasmissione, Lorenzo non ha nascosto il suo rammarico per il comportamento di alcuni ex gieffini:

"Come ho sempre fatto anche dentro la casa, sono proprio fatto così. Io sono così, come mi vedete. Quindi sono rimasto molto deluso da alcune persone, alcuni concorrenti che poi alla fine dell’esperienza in qualche modo sono sparite del tutto. Non le ho più sentite una volta che il programma è finito. E mi dispiace perché come ho portato fuori e coltivato delle amicizie, e questo mi rende molto felice perché le frequento, perché coltivo dei rapporti, mi avrebbe fatto molto piacere anche farlo con altre persone. Però di queste altre persone io non so nulla e questo ovviamente mi dispiace.”

Spolverato ha tenuto a precisare che ha sempre messo il massimo impegno nel coltivare quei legami, e vorrebbe aver potuto farlo anche con chi ora è “scomparso” Di fronte a questa delusione, l'ex gieffino, anziché nutrire astio, ha deciso di concentrare le proprie energie sulle persone che hanno confermato la loro stima:

“Ad oggi, ragazzi, voglio soltanto pensare a stare con chi ha piacere di passare il tempo con me e va bene tutto.”

Per quanto riguarda Shaila, Lorenzo, ha ha parlato del confronto che hanno avuto. Una lunga videochiamata di 4 ore.

"Prima della videochiamata, Shaila , mi aveva mandato dei video da vedere nei quali non si piaceva. Io vedendoli ho chiesto scusa per dei miei atteggiamenti sopra le righe ma non era mia intenzione farla soffrire. La video chiamata è andata bene, c'è stato il perdono da parte di entrambi. [...] Le voglio un mondo di bene, non le auguro il male, cerco ancora di tutelarla ma dire che siamo amici ora è impossibile".