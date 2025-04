Grande Fratello, scintille tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi durante un'intervista: ecco cosa è successo

News VIP

Scoppia una lite tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi durante l’intervista nel format web L'Angolo di Malala. Lite che è stata registrata, ma non mostrata per volere delle due ex concorrenti del Grande Fratello.

La 18esima edizione del Grande Fratello è finita un mese fa, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Stavolta a finire sotto i riflettori sono state Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, che si sono duramente scontrate durante un'intervista nel format web L’Angolo di Malala.

Accesa discussione tra Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi

Pamela Petrarolo è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Una volta terminata la sua avventura nella Casa più spiata d'Italia, la showgirl ha creato una sua rubrica di gossip sui social intitolata L’Angolo di Malala. In occasione della prima puntata, Pamela ha voluto intervistare Ilaria Galassi ma, durante l'incontro, è successo qualcosa di inaspettato tra le due.

Tutto è nato quando Pamela ha stuzzicato Ilaria facendo delle domande sulla vittoria di Jessica e sul suo rapporto inaspettato nato con Zeudi Di Palma: "Cosa ci dici di questo legame così profondo con Zeudi?". Una chiara provocazione, alla quale la Galassi ha prontamente risposto ribaltando la situazione: "Allora io ti chiedo come mai hai avuto questa amicizia così profonda con Helena?". I toni si sono alterati e tra i due ex volti di Non è la Rai è scoppiata una discussione. Lite che è stata registrata, ma non mostrata sui social per volere di entrambe. "Tra Ilaria e Pamela nasce una discussione molto accesa" si legge nel video "Ma entrambe, di comune accordo, preferiscono non renderla pubblica sui social".

L'intervista è poi ripresa con Pamela che ha colto la palla al balzo per mettere di fronte la sua ospite a delle dichiarazioni che ha fatto in passato e che sono risultate essere un po’ incoerenti: "Prima hai detto: ‘Sono proprio felice che ha vinto Jessica, ma prima dicevi: ‘Non ci posso credere che debba vincere Jessica, secondo me si è studiata a tavolino varie situazioni’…". Visibilmente infastidita, Ilaria ha cercato di difendersi dalle accuse, asserendo di non essere stata incoerente, ma di aver tifato per Jessica solo nel momento in cui in finale si è scontrata al televoto con Helena Prestes: "Speravo vincesse una Shaila o una Zeudi…Ma arrivati al podio, fra Jessica e Helena io preferisco Jessica…".

Coppia dell'ultima edizione del Gf già in crisi

Nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello sono nate diverse coppie nella Casa: Mariavittoria Minghetti con Tommaso Franchi, Yulia Bruschi con Luca Giglio, Helena Prestes con Javier Martinez, Alfonso D’Apice con Chiara Cainelli, Stefano Tediosi con Federica Petagna e Lorenzo Spolverato con Shaila Gatta, che però si sono lasciati durante il giorno della finalissima.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Viviana Bazzani, pare che una coppia sia già in crisi. In uno dei suoi ultimi video pubblicati su TikTok, la giornalista e opinionista ha rivelato che la storia d'amore di due ex concorrenti dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini starebbe mostrando le prime crepe per la gelosia di lui:

I due in pubblico dicono che va tutto bene, loro si vogliono bene, tutto a posto. Dopodiché lei si è confidata pochi giorni fa con una sua amica e all’amica avrebbe detto che si sente troppo il fiato sul collo. Per ora va bene, ma se la situazione è così, allora sta iniziando a pesarle. Quindi io sento rumori di scricchiolii, eh sì, molti scricchiolii, molti divieti, molto fiato sul collo.

