The Couple, Antonino Spinalbese ed Elena Barolo hanno un flirt segreto? L’indiscrezione

Sembra che sia nato del tenero tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo. Tutto sulla storia d’amore segreta tra i due protagonisti di The Couple.

È nata una relazione segreta tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo? L’indiscrezione sui due protagonisti di The Couple fa il giro del web, ecco tutti i dettagli.

The Couple, cosa succede tra Antonino ed Elena?

La stagione estiva non è ancora ufficialmente iniziata eppure si parla già dei primi flirt. Nelle ultime ore, in particolare, Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione bollente su due noti protagonisti di The Couple, il nuovo format di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che si è rivelato un vero e proprio flop in termini di ascolti. Nel corso della loro permanenza in casa, nonostante sarebbe stata un’ottima idea rendere palese tutto per avere almeno un po’ più di share, Antonino Spinalbese ed Elena Barolo hanno condiviso pochi momenti insieme ma, secondo il giornalista, questa sarebbe stata una mossa strategica per allontanare i dubbi sul loro tipo di relazione.

“Sembrerebbe che la storia continui in gran segreto, nonostante sia ormai sulla bocca di tutti”.

Insomma, secondo Parpiglia, Elena e Antonino avrebbero intrapreso una relazione nella casa di The Couple, sebbene quando sono entrati come concorrenti lei fosse impegnata con lo stilista Alessandro Martorana. Ma sarà davvero così? Manca l’ufficialità da parte dei diretti interessati, ma non è tutto. Questa versione dei fatti, infatti, cozza con quella fornita da Riccardo Signoretti pochi giorni fa.

The Couple, Elena e Antonino: cosa c’è di vero?

Secondo recenti gossip, Antonino Spinalbese ed Elena Barolo starebbero vivendo una storia d’amore segreta dopo aver condiviso insieme l’esperienza a The Couple, il cui flop è stato commentato da Jasmine Carrisi. Durante la loro permanenza in casa nessuno si è accorto di questo particolare feeling, ma potrebbe anche darsi che i due siano stati semplicemente molto bravi ad eludere le telecamere. Da parte di Elena e Antonino nessun commento sul gossip che li riguarda da vicino, ma Riccardo Signoretti ospite de La Volta Buona dà una versione diversa della situazione.

Secondo lui, infatti, Antonino si sarebbe riavvicinato moltissimo all’ex fidanzata Belen Rodriguez, madre della sua bambina Luna Marì. Non è chiaro se questo riavvicinamento sia romantico o meno, ma comunque Antonino potrebbe non averla mai davvero dimenticata e sperare in un ritorno di fiamma. Quale sarà la versione giusta? Al momento nessuna certezza.