The Couple, Jasmine Carrisi parla del flop del programma poi si prepara per un nuovo show

Jasmine Carrisi parla del flop di The Couple poi parla del suo nuovo impegno televisivo in Spagna. Ecco i dettagli.

The Couple è stato un flop, tanto da spingere Mediaset a cancellare tutto prima del previsto, devolvendo il milione di euro in palio in beneficienza. Jasmine Carrisi, tra le protagoniste del reality show condotto da Ilary Blasi, ha commentato la chiusura anticipata e poi ha svelato a quale programma sta per prendere parte.

The Couple, Jasmine Carrisi commenta il flop

L’esperimento di The Couple è fallito miseramente, tanto che Mediaset ne ha ordinato la chiusura anticipata e ha deciso di devolvere il milione di euro in palio in beneficienza, spengendo le luce della casa che ha ospitato i concorrenti del reality show di Canale 5 senza preavviso. I concorrenti ci sono rimasti male ma tutti hanno ammesso che questa esperienza ha comunque contribuito alla loro formazione personale e televisiva, anche Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha preso parte al programma insieme all’ex fidanzato e amico Pierangelo Greco, e a Tv Blog ha parlato anche del flop.

“Non è stata apprezzata sicuramente la novità, il fatto che fosse un nuovo progetto e diverso dagli altri reality. Magari è rischioso proporre qualcosa di diverso in tv. I telespettatori forse avevano in mente ancora il Grande Fratello. Può essere dipeso anche da questo. Il pubblico veniva dai sei mesi del reality di Alfonso Signorini“.

Insomma, nonostante non sia stato decisamente il programma dell’anno, The Couple per Jasmine è stata comunque una svolta, come fare terapia in una casa chiusa con tanto tempo per riflettere su sé stessi. Certo forse è stato proprio questo il problema, la totale mancanza di dinamiche dato che tutti pensavano a sé stessi e ai loro problemi, rendendo noioso il nuovo format condotto dalla Blasi, che non perdona e si lancia contro un noto sportivo.

Jasmine Carrisi, nuovo programma dopo The Couple

Dopo essersi scesi sotto al milione di spettatori con un calo di share vertiginoso, The Couple ha chiuso anticipatamente ma sembra, almeno stando al settimanale Oggi, che Al Bano non abbia rimpianto la decisione di Mediaset, felice di riavere nuovamente la figlia Jasmine Carrisi a Cellino San Marco. E proprio il cantante ha rivelato, ospite a La Volta Buona, il nuovo progetto televisivo di sua figlia ovvero la versione spagnola di Ballando con le Stelle.

Jasmine ha confermato recentemente le parole del padre, ammettendo di essere entusiasta per questa occasione, ma di sognare anche di entrare nel cast del programma di Milly Carlucci su Rai 1. Peccato che, come ben si sa, la presentatrice non accetta mai volti dei reality show e non crediamo farà sconti per Jasmine. Nel frattempo, lei è tornata anche a cantare e ha rilasciato da pochi giorni il suo nuovo clip con tanto di entusiasmante videoclip.