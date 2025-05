The Couple, Antonino Spinalbese contro tutti in Puntata e arriva il pungente commento di Luca Tomassini

News VIP

Antonino Spinalbese fa infuriare la casa di The Couple e in puntata arriva il pungente commento di Luca Tomassini. Ecco cosa è successo.

Scintille durante la nuova puntata di The Couple in onda su Canale 5. Antonino Spinalbese contro tutti, l’ex di Belen Rodriguez si difende dalle critiche e rimane spiazzato dal commento velenoso dell’opinionista Luca Tomassini. Ecco cosa è successo.

The Couple, tutti contro Antonino Spinalbese durante la puntata

È chiaro che un montepremi di un milione di euro fa gola a tutti e i concorrenti di The Couple sono sempre più agguerriti, complice la convivenza forzata che ha messo in luce alcuni atteggiamenti che suscitano facilmente polemica. Nessuno sembra fidarsi particolarmente di Antonino Spinalbese e così l’ex di Belen Rodriguez è sempre sotto ai riflettori, qualsiasi suo gesto o parola è presa come una sfida continua e una provocazione, e nel corso della settimana sono scoppiate diverse discussioni con l’hair stylist come protagonista. Dopo un faccia a faccia con Stefano Oradei, la situazione non è migliorata e Antonino è stato oggetto di numerose critiche durante la puntata di The Couple, andata in onda ieri sera dopo un improvviso cambio programmazione.

La puntata è iniziata con un immediato faccia a faccia tra le coppie a rischio di eliminazione e le sorelle Testa hanno ribadito di non fidarsi di Antonino, di ritenerlo una persona poco chiara e sempre pronto a provocare in attesa di una reazione, oltre a giudicarlo un uomo che ha paura delle donne forti come ha detto più tardi anche Manila Nazzaro interrogata sulla questione. L’opinionista Luca Tomassini ha preso la palla al balzo per lanciare una bella frecciatina a Spinalbese, dichiarando:

“Più di un leader direi che c’è un docente di università di reality, che è Antonino, io ci andrei a fare lezione. Lui è stato tutta la settimana a guardare i vari errori”.

Antonino ha immediatamente preso parola per difendersi, replicando all’opinionista in modo sarcastico ma è chiaro questa frecciatina lo ha particolarmente colpito. Ma non è finita qua perché Spinalbese si è difeso e poi è tornato all’attacco contro Tomassini.

The Couple, Antonino si difende da Tomassini

È chiaro che anche l’opinionista di The Couple Luca Tomassini sia dell’idea che Antonino Spinalbese stia giocando sporco, utilizzando una strategia che mira a far impazzire tutti senza dare tuttavia grande modo di rispondere alle sue provocazioni abilmente mascherate. Antonino si è difeso, provocando Tomassini e chiedendo lezioni da opinionista ma a questo punto è intervenuta Lucia Testa che ha fatto notare all’ex di Belen Rodriguez che anche lui è in lizza come opinionista avendo fatto già due reality. Insomma, le sorelle Testa sono certe che Spinalbese abbia mire più alte del gioco e che non si stia mettendo a nudo davanti le telecamere, un po’ per strategia un po’ nella speranza di poter rimanere nel circuito dopo questa ultima apparizione televisiva.

Dopo diverse discussioni in studio, Antonino è tornato in Nomination e questa volta la sua coppia deve battere quella formata da Manila Nazzaro e Stefano Oradei, non una sfida semplice dato che l’ex Miss Italia e il campione di danza sono molto amati dal pubblico, sia come personaggi pubblici che come coppia. Chi la spunterà? Nel frattempo, polemiche su The Couple per gli ascolti disastrosi che, con la quarta puntata in onda su Canale 5, sono scesi al 7,5% di share, un flop davvero devastante per Ilary Blasi.